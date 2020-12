Od nowego roku m.in. wyższa płaca minimalna i podatek handlowy

Od nowego roku, czyli od 1 stycznia minimalne wynagrodzenie za pracę wyniesie 2800 zł brutto, czyli o 200 zł więcej niż w 2020 r. Tym samym będzie stanowić 53,2 proc. prognozowanego na 2021 rok przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych wzrośnie z 17 do 18,30 zł brutto.

Obie stawki ustalił w rozporządzeniu rząd wobec braku porozumienia w ramach prac Rady Dialogu Społecznego. Większość organizacji pracodawców była za utrzymaniem płacy minimalnej na poziomie z 2020 r. lub podwyższeniem jej do minimalnego poziomu przewidzianego przepisami, tj. do 2716 zł brutto. OPZZ i Forum Związków Zawodowych proponowały wyższą stawkę. Propozycję rządu poparły natomiast "Solidarność" oraz Związek Przedsiębiorców i Pracodawców.

Od 1 stycznia zacznie funkcjonować w praktyce rynek mocy, wprowadzony ustawą z grudnia 2017 r. Styczeń będzie pierwszym miesiącem realizacji obowiązków mocowych i pierwszym miesiącem, w którym na rachunkach za energię elektryczną pojawi się nowa opłata. Gospodarstwa domowe zapłacą miesięcznie dodatkowo od 2,30 do 12,87 zł brutto w zależności od zużycia, inni odbiorcy - prawie 94 zł brutto za każdą MWh, pobraną miedzy godzinami 7 a 22.

Pierwszego stycznia zacznie obowiązywać również podatek od sprzedaży detalicznej, tzw. podatek handlowy. Płacić go będą sprzedawcy, którzy osiągnęli w danym miesiącu ponad 17 mln zł przychodu ze sprzedaży detalicznej. Przewidziano także dwie stawki podatku: 0,8 proc. od nadwyżki przychodu powyżej 17 mln zł do 170 mln zł miesięcznie oraz 1,4 proc. od nadwyżki przychodu ze sprzedaży ponad 170 mln zł miesięcznie. Podatek handlowy nie dotyczy sprzedaży przez internet. Pierwotnie podatek miał zacząć obowiązywać od września 2016 r. W związku jednak ze sporem w tej sprawie z Komisją Europejską termin wejścia w życie podatku handlowego był przesuwany. W połowie 2020 r. z powodu epidemii, zawieszono pobór podatku do końca 2020 r.

Od pierwszego dnia nowego roku zaczną obowiązywać także nowe przepisy Prawa zamówień publicznych, które mają m.in. wzmocnić pozycję wykonawców i podwykonawców w procesie zamówień oraz zwiększyć zainteresowanie polskich firm udziałem w przetargach publicznych. Korzystne dla wykonawców rozwiązania to np. obowiązek wypłacania zaliczek i częściowych płatności; zakaz stosowania kar za działania, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności; precyzyjne warunki zapłaty wynagrodzenia, a także jego waloryzacji; zmniejszenie wysokości wadium.