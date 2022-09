Od początku wojny 6 mln osób wjechało z Ukrainy do Polski

Autor: PAP

Data: 03-09-2022, 14:58

Z Ukrainy do Polski wjechało od początku wojny 6 mln osób, a z Polski do Ukrainy wyjechało ponad 4,2 mln osób - poinformowała w sobotę Straż Graniczna. W piątek z Ukrainy przyjechało 22,2 tys. osób, a do Ukrainy wyjechało z Polski 25,7 tys. osób.

Z Ukrainy do Polski wjechało 6 mln osób/fot. Twitter/Straż Graniczna

"Od 24.02 funkcjonariusze SG odprawili w przejściach granicznych na kierunku z Ukrainy do Polski 6 mln osób" - przekazała na Twitterze Straż Graniczna.

W piątek do Polski przybyło 22,2 tys. osób, a do godz. 7 rano w sobotę - 7,3 tys. osób.

Z kolei do Ukrainy od 24 lutego wyjechało z Polski 4,208 mln osób, z czego 25,7 tys. w piątek.

Sobota to 192. dzień wojny Rosji przeciwko Ukrainie.