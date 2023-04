Zielony Ład i Strategia Od pola do stołu to projekty wizjonerskie, w których wciąż brakuje jednak rzetelnej oceny skutków i odpowiedzi na najważniejsze pytanie: Kto za to zapłaci? - mówili uczestnicy debaty "Od pola do stołu", która odbyła się w ramach EEC 2023 w Katowicach.

Uczestnicy debaty "Od pola do stołu", która odbyła się w ramach Europejskiego Kongresu Gospodarczego EEC 2023 w Katowicach. fot. PTWP

Gdzie jesteśmy na drodze do zrównoważonej produkcji żywności?

Małgorzata Bojańczyk, dyrektor Polskiego Stowarzyszenia Zrównoważonego Rolnictwa i Żywności wskazała, że jesteśmy na początku drogi jeśli chodzi o zrównoważoną produkcję żywności.

- W 2022 roku przeprowadziliśmy badania na poczet raportu pt. "Moment zwrotny w branży spożywczej". Przebadaliśmy ponad 200 firm, spośród których zidentyfikowaliśmy 25 proc. liderów - firm, które bardzo dużo robią jeśli chodzi o zrównoważony rozwój, mają ten temat w swoich strategiach i zapewnione budżety na inwestycje. 50 proc. firm "coś robi", ale są to podstawowe działania. Mamy też 25 proc. "spóźnialskich" firm, które nie podjęły jeszcze działań - dodała.

Ekspertka wskazała, że dziś nie powinniśmy się koncentrować na pytaniu "czy", tylko "jak" działać na rzecz zrównoważonej produkcji żywności.

- Oczywiście, sytuacja geopolityczna nie pomaga, gdyż zmagamy się ze wzrostami kosztów, przez co przychody i zyski firm są pod presją. Te zawirowania nie pomagają, ale nie zapominajmy, że zrównoważony rozwój to działania długoterminowe - dodała.

Czego brakuje w Strategii od pola do stołu?

Andrzej Gantner, wiceprezes zarządu i dyrektor generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności wskazał, że słabą stroną Zielonego Ładu, Strategii "od pola do stołu", jak też pakietu Fit For 55 jest brak rzetelnej oceny skutków regulacji pod kątem poszczególnych krajów i gospodarek żywnościowych.

- Rolnictwo w UE nie jest monolitem, polskie mocno różni się od francuskiego. To, co jest łatwe dla Holandii może być trudne dla Polski. Ostatnie wydarzenia pokazały że można jedną decyzją otworzyć rynek i następuje zderzenie z rynkami, które tych zasad nie mają i nie muszą stosować ograniczeń, słowem, zderzenie z kosztami i ze strumieniami surowców, które są znacząco tańsze od naszych. One wchodzą na nasze rynki powodując destabilizację, problemy dla rolników i nie tylko - dodał.

Gantner jest zdania, że Komisja Europejska nie chce wyciągnąć lekcji z tego, co się dzieje.

- To nie jest zabawa. Gospodarka żywnościowa jest poważną sprawą. Może warto postawić pytanie, czy na pewno proponowany przez UE model rozwoju jest właściwy? Wydaje mi się, że niekoniecznie. Brak jest analizy, jaki to będzie miało skutek, ile będzie kosztowało i kto ma to zapłacić? Fundusz Solidarności Klimatycznej wart 70 mld euro to krok w dobrą stronę, ale przecież ktoś te miliardy musi zarobić i odprowadzić. Obawiamy się jako przemysł, że będzie to oznaczać kolejny wzrost kosztów. Kluczowe pytanie brzmi, czy będziemy w stanie za to więcej zapłacić czy to realne - podsumował.

Marcin Wroński, zastępca dyrektora generalnego w Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa wskazał, że ogólnie patrząc na wszystkie założenia Zielonego Ładu czy Strategii "od pola do stołu" można dostrzec elementy pozytywne i dobre, ale jest też szereg nieprzemyślanych.

- Wynika to w mojej ocenie z tego, że dziś nie trzeba mieć wykształcenia kierunkowego i wiedzy, aby zajmować się rolnictwem. Np. postulat redukcji ŚOR o 50 proc. jest oderwany od rzeczywistości. Środki ochrony roślin to lek dla rośliny, który prawidłowo użyty jest nieszkodliwy. Tymczasem w sądownictwie są lata, gdzie ze względu na pogodę występuje problem z grzybami i sadownik musi np. wykonać zabieg trzy razy żeby jabłka nie były porażone grzybem. Co w takim razie ma zrobić?Żywność wyprodukowana lokalnie np. z certyfikatami zawsze będzie droższa, przez co klient musi mieć większy zasób finansowy. W Polsce głównym kryterium zakupowym jest cena - podsumował.

Monika Lasoń, właścicielka firmy Groser - Grodzkie Sery Kozie opowiedziała o działalności swojej firmy w kontekście strategii Od pola do stołu.

- Groser jest gospodarstwem mleczarskim nastawionym na produkcję mleka koziego i owczego. Zajmuje się także przetwórstwem mleka w zakładzie przy zagrodzie. Firma przetwarza surowiec owczy i kozi. Produkuje sery: od świeżych po pleśniowe i długodojrzawające. Sprzedaż odbywa się w krótkich łańcuchach dostaw, głównie w sklepie przy gospodarstwie. To koncepcja wpisująca się zarówno w koncepcję od pola do stołu, jak i w krótkie łańcuchy dostaw – podkreśla prelegentka.

– Od 2012 roku prowadzimy zakład przetwórczy. Podjęliśmy decyzję, że pomniejszamy gospodarstwo. Mieliśmy ponad 300 ha, w tym momencie mamy 50 ha. Stosujemy wszystkie założenia bioróżnorodności. Myśleliśmy o ekologii, ale nie sprawdziłaby się ona w naszym przypadku – opowiadała Monika Lasoń.

Jak przyznała właścicielka firmy Groser, klienta trzeba wyedukować, tak aby zrozumiał, dlaczego cena takich produktów jest wyższa.

– Nasz wkład pracy jest dużo większy niż wyprodukowanie samych zbóż. Pracujemy do 12-16 godzin dziennie. Na co dzień pracujemy sami. Cena też jest związana z clean label – tumaczyła.

– Klient utożsamia się z naszą marką. Widzi ją jako autentyczną. Dużo prościej mu zrozumieć procesy produkcyjne, kwestie ekonomiczności i tego, dlaczego warto się ku takim produktom pochylić. Nie generujemy opakowań. Klienci często przywożą swoje opakowania lub stosujemy opakowania zwrotne. Produkt trafia bezpośrednio z produkcji do sklepiku albo systemem e-commerce. Maksymalnie skracamy dystans i czas drogi tego produktu. Krótkie łańcuchy dostaw w takiej skali jak nasza (małych producentów) są słuszne i tą drogą powinniśmy iść – wymieniała.

Andrej Modic, współtwórca platformy LokalnyRolnik.pl ocenił, że Strategia od pola do stołu zawiera głównie cele polityczne.

- Dziś cały sektor produkcji żywności w porównaniu z innymi branżami jest stosunkowo mało naszpikowany nowymi technologiami, operuje mniej więcej tak jak 50 lat temu. Mówi się o "masowym" rolnictwie w UE, podczas gdy 90 proc. gospodarstw jest małych - do 20 ha. Uważam, że duże sieci handlowe rozpieściły konsumentów. Dziś nikt nie kupi jabłka z jedną plamką. Dopóki 30 proc. żywności wyrzucamy to uważam, że stać nas żeby zapłacić wyższą cenę. My reprezentujemy 100 małych gospodarstw, które nie mogą korzystać z ekonomii skali, ale one już dziś produkują w sposób zrównoważony. Można powiedzieć, że my już do strategii jesteśmy dostosowani. Chcemy pomóc tym małym pokonać barierę kosztową w marketingu i dystrybucji - podsumował.

Bartosz Urbaniak, szef Bankowości Food & Agro na Europę Środkowo-Wschodnią i Afrykę w Banku BNP Paribas przyznał, że nie zamierza "chłostać" Unii Europejskiej i Zielonego Ładu.

- Uważam, że to pomysł wizjonerski, ponieważ jednym z fundamentalnych założeń polityki „Od pola do stołu” jest postulat uniezależnienia UE i krajów członkowskich od importu węglowodorów, czyli m.in. ropy czy gazu, także z Rosji - mówił Bartosz Urbaniak.

I jak podkreślił, Green Deal nie spowodował tego, że do Polski napłynęło tanie zboże. Przyczyną tego była wojna. - Gdyby tę politykę zrealizować szybciej, UE nie byłaby zależna od rosyjskiego importu, a Rosjanie nie mieliby powodu do wywoływania wojny - mówił.

Zdaniem Urbaniaka, wybory konsumenckie zaczynają przechylać się w stronę realizacji strategii Green Deal. Żywność zrównoważona to ponad 16 proc. całej żywności sprzedawanej w Europie.

Nic nie sprzyja racjonalności tak jak drożyzna - tłumaczył i podał przykład konumpcji mięsa:

- Europejczycy generalnie jedzą mniej mięsa i większość konsumentów twierdzi, że tę konsumpcję będzie ograniczać (w Polsce to ok. 40%). Pytani o przyczyny mówią, że mięso jest droższe. To pokazuje, że wdrożenie Green Deal przestaje być kwestią ekologiczną, a zaczyna być ekonomiczną. Ludzie wybierają to, co jest tańsze. Jednak ta cena nie jest jedynym kryterium wyboru. Pokazało to choćby wyparcie brazylijskiego drobiu z UE poprzez lepszą, choć nie tańszą, polską produkcję - mówił szef Bankowości Food & Agro na Europę Środkowo-Wschodnią i Afrykę, Bank BNP Paribas.

- Europejczycy co do zasady są gotowi płacić za jakość żywności - dodał.

Czy teraz polski drób zostanie wyparty przez ukraiński? Zapytano. Zdaniem Bartosza Urbaniaka, to nie efekt Green Deal, ale wojny, podczas której ceny żywności zostały zmilitaryzowane przez Rosję.



Podał przykład zboża tłumacząc, że Rosja wyprodukowała dzięki tanim nawozom 25 mln ton zbóż w ubiegłym roku, które – także poprzez blokadę korytarzy eksportowych Ukraińcom – jest w stanie każdemu i w każdej cenie i ilości dostarczyć.

Green Deal - koszt czy inwestycja?

- Czy Green Deal jest kosztem czy inwestycją? Jeśli się okaże, że jest kosztem, to nieciekawie - mówił Bartosz Urbaniak.

- Unia ma swoje granicę i zaczyna coraz bardziej to podkreślać izolując się. Widać to na przykład poprzez wstrzymywanie podpisania umowy z Mercosurem, która prawdopodobnie nigdy nie dojdzie do skutku - mówił.

Jak tłumaczył, UE to jeden z trzech światowych liderów, oprócz Chin i USA. I nie tylko UE ma zieloną agendę. Nowa polityka gospodarcza Chin także zakłada inwestycje w zrównoważoną żywność. USA też stawiają na ten segment – producenci zielonej żywności mogą liczyć na wsparcie.

- Wierzę w to, że rozwój płynie ze zmian, nie z zastoju. Dlatego co do zasady zmiany są dobre. A rozwój nie polega na tym, żeby produkować taniej, ale żeby produkować lepiej. Konsumenci szukają dobrej jakości za dobre pieniądze - podsumował Bartosz Urbaniak.