Od poniedziałku można bez przeszkód podróżować do większości państw UE

W nocy z 12 na 13 czerwca Polska przywróciła pełny ruch graniczny w ramach granic wewnętrznych Unii Europejskiej. Oznacza to, że Polacy i obywatele UE mogą teraz swobodnie wjeżdżać i wyjeżdżać z kraju bez konieczności przechodzenia kwarantanny, a kontrole graniczne będą miały wyrywkowy charakter, tak jak odbywało się to przed pandemią i wprowadzeniem związanych z nią obostrzeń na granicach.

Polacy mogą bez przeszkód podróżować do krajów UE, które zdecydowały się na analogiczny krok - bez konieczności przechodzenia kwarantanny po wjeździe do tych państw i po powrocie do Polski.

Większość krajów Unii już otworzyło swoje granice albo uczyni to w poniedziałek i wtorek, podróże do kilku z nich wciąż mogą się wiązać z koniecznością przebycia kwarantanny albo z innymi ograniczeniami.

16 czerwca mają zostać przywrócone międzynarodowe połączenia lotnicze z Polski. Wciąż zamknięte pozostają zewnętrzne granice UE.

Pod koniec maja swoją granicę dla obywateli większości państw unijnych otworzyła Chorwacja, na ten sam krok 1 czerwca zdecydowała się Bułgaria. Od 3 czerwca obowiązkowej kwarantanny nie muszą już przechodzić obywatele państw UE przybywający do Włoch. Już pod koniec maja ograniczenia zniosły też państwa bałtyckie.

W poniedziałek 15 czerwca zostaną otworzone granice Francji, Belgii, Grecji, Szwajcarii i Islandii. Austria uczyni to we wtorek. Zniesienie obowiązku kwarantanny i ograniczeń w kontrolach granicznych jest zazwyczaj stosowane wobec obywateli wszystkich państw UE i strefy Schengen oraz przybywających stamtąd podróżnych. Większość krajów zastrzega sobie jednak prawo do modyfikowania tej decyzji w zależności od rozwoju epidemii w poszczególnych państwach. Np. do Austrii nie wjadą na razie osoby z Wielkiej Brytanii, Szwecji czy Hiszpanii.

Czechy zniosą w poniedziałek ograniczenia w podróżowaniu do większość państw UE, ale w tym państwie zacznie działać system "świateł drogowych", które będą określały stan zagrożenia epidemicznego w poszczególnych państwach i ich regionach, i w zależności od tego dostosowywał aktualne ograniczenia.