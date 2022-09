W tegorocznych targach Polagra na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich uczestniczy kilkuset wystawców prezentujących rozwiązania technologiczne, maszyny i produkty w trzech strefach - Food, Foodtech i HoReCa - w dwóch pawilonach. Gościem rozpoczynających się w poniedziałek targów był sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rafał Romanowski.

Podczas konferencji prasowej poprzedzającej oficjalną inaugurację targów wiceminister ocenił, że "polska żywność to przede wszystkim bardzo wysokie standardy wytwarzania żywności".

Polska żywność to jeden z najnowocześniejszych przemysłów rolno-spożywczych w całej Unii Europejskiej. My ten okres naszego członkostwa w UE wykorzystaliśmy naprawdę bardzo intensywnie i przede wszystkim to, co powinno być najważniejsze dla wszystkich polskich konsumentów, dla wszystkich Polaków - że w Polsce wytwarza się tak dużo żywności, że nie dość, że jesteśmy krajem samowystarczalnym, to jesteśmy też dużym eksporterem na skalę europejską

- podkreślił.