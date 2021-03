Od soboty nowe obostrzenia w całej Polsce

Chodzi o rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Dokument opublikowano w piątek wieczorem w Dzienniku Ustaw. Obostrzenia obowiązują od soboty do 9 kwietnia.

Z rozporządzenia wynika, że w całej Polsce obowiązują takie same obostrzenia związane z epidemią koronawirusa. Do tej pory ograniczone były do czterech województw: warmińsko-mazurskiego, pomorskiego, mazowieckiego i lubuskiego.

Swoją działalność muszą zawiesić hotele (z pewnymi wyjątkami, wśród nich są hotele robotnicze). Noclegi świadczone w ramach podróży służbowych też będą dopuszczone.

W ograniczonym zakresie działają też tzw. galerie handlowe. Czynne będą w nich m.in. sklepy spożywcze, apteki i drogerie, salony prasowe, księgarnie, sklepy zoologiczne, sprzedające usługi telekomunikacyjne i sklepy z artykułami budowlanymi. W ich murach nadal będą mogły działać m.in. usługi fryzjerskie, optyczne, bankowe, szewskie i pralnie. Punkty gastronomiczne będą mogły w tych obiektach działać, ale serwowane w nich posiłki mogą być wyłącznie na wynos.

Osoby przebywające na targowisku, według rozporządzenia, są zobowiązane nosić rękawiczki jednorazowe lub stosować środki do dezynfekcji rąk. Ten sam wymóg jest konieczny również m.in. w obiektach handlowych lub usługowych o powierzchni powyżej 2000 m kw. i na stacjach paliw.

Utrzymano nakaz noszenia maseczek w większości lokalizacji: w miejscach ogólnodostępnych czy w budynkach użyteczności publicznej.

Z rozporządzenia wynika, że zamknięte są też teatry, muzea, galerie sztuki. Organizacja wydarzeń z udziałem publiczności nie jest możliwa. Możliwa jest jednak organizacja prób i ćwiczeń, a także wydarzeń online. Jednak udostępnianie zbiorów, które znajdują się na wolnym powietrzu jest możliwe. Dopuszczono również zwiedzania lasów, parków i ogrodów zabytkowych należących do instytucji kultury.

Zamknięte są od soboty również kina. Zakazane są również projekcje w domach i ośrodkach kultury.

Od soboty nieczynne są również baseny (wyjątkiem są baseny w podmiotach wykonujących działalność leczniczą i dla członków kadry narodowej), sauny, solaria, łaźnie tureckie, salony odchudzające, kasyna, stoki narciarskie, kluby fitness i siłownie. Nie mogą działać również wesołe miasteczka i parki rozrywki.