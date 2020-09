Od soboty powiat kielecki w żółtej strefie

Zgodnie z decyzja Ministerstwa Zdrowia powiat kielecki znalazł się w żółtej strefie. Resort okresowo aktualizuje listę powiatów, w których obowiązują dodatkowe obostrzenia w związku ze wzrostem liczby zakażeń w tych regionach. Lista powstaje na podstawie analiz dynamiki wzrostów zakażeń w ostatnich 14 dniach. Jeśli nowych zachorowań było w tym okresie powyżej 12 na 10 tys. mieszkańców, wtedy powiat trafia do czerwonej strefy, a jeśli między 6 a 12 na 10 tys., to do żółtej.

Wicestarosta kielecki Tomasz Pleban w rozmowie z PAP poinformował, że według ostatnich danych 106 mieszkańców powiatu jest zakażonych koronawirusem. Od początku pandemii pozytywny wynik testu miało 331 mieszkańców, z tego 225 osób już wyzdrowiało. "Największa liczba zakażonych jest w gminie Łopuszno - 33, później są gminy Morawica, Chęciny i Masłów, w każdej z nich zarażonych jest blisko 10 osób" - powiedział Tomasz Pleban. Dodał, że w jednej świętokrzyskiej gminie (Raków) od początku pandemii nie stwierdzono żadnego przypadku zakażenia SARS-CoV-2.

W gminie Łopuszno największe ognisko zachorowań jest w Powiatowym Zespole Szkół w stolicy gminy. W ubiegłym tygodniu badania wykazały, że katechetka ucząca w szkole jest zakażona koronawirusem. Dzień później pozytywny wynik badań miało dwóch księży uczących w placówce. Sanepid w porozumieniu z dyrekcją szkoły zadecydował o wprowadzeniu tam nauczania zdalnego do 14 września, które później zostało przedłużone o kolejne cztery dni.

"Pozytywny wynik badań stwierdzono u 18 nauczycieli miejscowej szkoły. Ale już od kilku dni ta liczba się nie zwiększa, więc mamy nadzieję, ze sytuacja w palcówce powoli wraca do normy. Jeśli tylko nie wydarzy się nic nieprzewidzianego, uczniowie w przyszłym tygodniu będą mogli wrócić do szkoły" - podkreślił wicestarosta kielecki. Dodał, że znalezienie się powiatu w żółtej strefie nie zmieni działalności urzędów, m.in. Starostwa Powiatowego w Kielcach, który pracuje z uwzględnieniem ostrego reżimu sanitarnego.

"W urzędzie przyjmujemy petentów, którzy wcześniej się umówili na spotkanie. Mamy ochronę, która wpuszcza te osoby tylko za zgodą kierownika urzędu. Cały czas prowadzimy dokumentację osób, które odwiedzają poszczególne wydziały. Są oczywiście maseczki, mamy płyny do dezynfekcji. To jest trochę uciążliwe, ale nie chcemy urzędu zamknąć, bo w naszym przypadku praca zdalna nie zdałaby egzaminu" - podkreślił wicestarosta kielecki.

W strefie żółtej obowiązuje m.in. limit jednej osoby na 4 m kw. w przypadku imprez takich jak targi, wystawy, kongresy czy konferencje. W siłowniach jest limit osób - jedna na 7 m kw. W kinach może być 25 proc. publiczności. Liczba osób biorących udział w imprezach rodzinnych nie może przekroczyć 100 osób, z wyłączeniem obsługi.