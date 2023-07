Biznes i technologie

Od środy w Senacie m.in. nowelizacja budżetu na 2023 r. oraz przepisy podwyższające świadczenie 500 plus do 800 zł

Autor: PAP

Data: 25-07-2023, 16:46

Nowelizacją budżetu na 2023 r., która podnosi wydatki budżetu do 693,4 mld zł, obniża dochody do 601,4 mld zł, a deficyt ustala na maksymalnie 92 mld zł oraz nowelizacją ustawy podwyższającą świadczenie 500 plus do 800 zł - zajmie się Senat na rozpoczynającym się w środę posiedzeniu.