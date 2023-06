Nowelą ustawy znoszącej opłaty za odcinki autostrad zarządzane przez państwo i wprowadzającą zakaz wyprzedzania się ciężarówek na trasach szybkiego ruchu, a także ustawą, wprowadzającą wypłatę tzw. 14. emerytury na stałe - zajmie się Senat na rozpoczynającym się w środę posiedzeniu.

Sejm uchwalił w piątek nowelę ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, która znosi opłaty za odcinki autostrad zarządzane przez państwo i wprowadza zakaz wyprzedzania się ciężarówek na trasach szybkiego ruchu. Według PiS nowe przepisy pozwolą zmniejszyć wydatki dla kierowców i zwiększą możliwości komunikacyjne. Opozycja uważa, że to element kampanii wyborczej.

Nowela przewiduje zniesienie opłat za państwowe autostrady, które uiszczają kierowcy pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony (czyli samochodów osobowych oraz motocykli). Aktualnie płatne odcinki państwowych autostrad to A2 Konin - Stryków oraz A4 Wrocław - Sośnica. Nadal będzie natomiast pobierana opłata przez Szefa KAS od pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i autobusów poruszających się tymi odcinkami autostrad.

Zgodnie z uchwalonymi przepisami zabrania się kierującemu pojazdem o masie całkowitej powyżej 3,5 tony wyprzedzania pojazdu samochodowego na autostradzie i drodze ekspresowej o wyłącznie dwóch pasach ruchu przeznaczonych dla danego kierunku ruchu, chyba że pojazd ten porusza się z prędkością znacznie mniejszą od dopuszczalnej dla pojazdów ciężarowych obowiązującej na danej drodze. Zakaz nie będzie miał zastosowania do pojazdów wykonujących na drodze prace porządkowe, remontowe lub modernizacyjne wysyłających żółte sygnały błyskowe.

Według uzasadnienia do projektu, wprowadzany przepis ma za zadanie ograniczenie zachowań negatywnych pod względem bezpieczeństwa ruchu drogowego, tj. blokowania lewego pasa ruchu oraz przekraczania dopuszczalnej prędkości obowiązującej na autostradach i drogach ekspresowych przez kierujących pojazdami ciężarowymi.

Podczas sejmowych prac przedstawiciele PiS podkreślali, że nowe przepisy odpowiadają na społeczną potrzebę bezpłatnego korzystania z autostrad należących do państwa, a ich przyjęcie zwiększy bezpieczeństwo na trasach, a także upłynni ruch. Większość posłów opozycji zapowiadała poparcie dla procedowanych przepisów, jednak część przekonywała, że projekt to pokłosie fiaska elektronicznego sytemu pobierania myta; zwracała też uwagę, że zniesienie opłat spowoduje, iż do Krajowego Funduszu Drogowego nie wpłynie 230 mln zł, co oznacza koszt małej obwodnicy.

Senat zajmie się także ustawą o kolejnym dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów, wprowadzającą wypłatę tzw. 14. emerytury na stałe.

W porządku obrad Senatu jest także ustawa o świadczeniu wspierającym dla pełnoletnich osób z niepełnosprawnościami. Według ustawy świadczenie to będzie kierowane bezpośrednio do osoby z niepełnosprawnościami. Kwota świadczenia zostanie powiązana z wysokością renty socjalnej. Jej wysokość w 2023 r., po waloryzacji, wynosi 1588,44 zł miesięcznie brutto.

Ustawa przewiduje, że świadczenie wspierające przysługuje w wysokości od 40 proc. do 220 proc. renty socjalnej - w zależności od poziomu potrzeby wsparcia. Decyzje ustalające poziom potrzeby wsparcia będą wydawane przez wojewódzkie zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności na wniosek osób niepełnosprawnych.

Przy ustalaniu potrzeby wsparcia w formie punktów pod uwagę będzie brana m.in. zdolność danej osoby do samodzielnego wykonywania określonych czynności lub zadań związanych z codziennym funkcjonowaniem, jej wiek. Poziom potrzeby wsparcia ustalany będzie na podstawie obserwacji, wywiadu bezpośredniego oraz oceny funkcjonowania osoby ubiegającej się o to wsparcie.

Senatorowie zajmą się także nowelizacją ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych, która ma na celu przyspieszenie inwestycji i dostosowanie sieci przesyłowych do skali rozwoju energetyki prosumenckiej. Ustawa wymienia 81 strategicznych projektów.

Senat rozpatrzy także nowelizację ustawy o podatku rolnym, która zakłada, że rolnik płacący podatek rolny będzie mógł przekazać na rzecz związku zawodowego rolników 1,5 proc. należnego podatku rolnego wskazując numer wpisu podmiotu uprawnionego w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Senat zajmie się także ustawę dotyczącą ograniczania skutków kradzieży tożsamości, która umożliwi zastrzeganie numeru PESEL. Ma to m.in. zwiększyć ochronę przed zaciąganiem na dane przejęte przez oszustów np. kredytów.

Izba zajmie się też ustawą o wsparciu kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli, której celem jest wyposażenie uczniów klas IV publicznych i niepublicznych szkół podstawowych w laptopy oraz nauczycieli w bony na zakup laptopa, a także nowelizacją ustawy o weteranach działań poza granicami państwa, która zakłada wprowadzenie prawa do dodatku dla wszystkich weteranów poszkodowanych w misjach, niezależnie od tego, czy pracują.

Senatorowie wysłuchają informacji o działalności Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r; mają też zdecydować o powołaniu członków Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej oraz o wyrażenie zgody na powołanie Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.