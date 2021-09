Odpady przemysłu spożywczego wykorzystane w produkcji ubrań

Primark wprowadza na rynek nową kolekcję Primark Cares, zawierającą barwniki EarthColors by Archroma. Seria wykorzystuje odpady generowane przez przemysł spożywczy i roślinny przy pomocy barwników do tkanin – ziemistych, neutralnych i naturalnych.

Autor: portalspozywczy.pl

Kolekcja EarthColors by Archroma firmy Primark obejmuje trzy różne palety kolorów; fot. mat. pras.

22-częściowa kolekcja obejmuje odzież męską, damską, dziecięcą, piżamy oraz artykuły gospodarstwa domowego. Jest wykonana z tkanin pochodzących z Programu Zrównoważonej Bawełny Primark i z bawełny organicznej.

Barwniki z odpadów

Unikalne kolory produktów są uzyskiwane dzięki barwnikom EarthColors, wytwarzanym z odpadów powstałych w przemyśle spożywczym i roślinnym, które tworzą paletę naturalnych odcieni. Podczas produkcji EarthColors naturalny surowiec jest w 100% przekształcany w nowy barwnik.

Kolekcja EarthColors by Archroma firmy Primark obejmuje trzy różne palety kolorów:

1. Diresul Earth-Sand: wyprodukowany w 90% z gorzkiej pomarańczy pochodzącej z przemysłu zielarskiego

2. Diresul Earth-Clay: wyprodukowany w 90% z buraków pochodzących z przemysłu spożywczego

3. Diresul Earth-Forest: wyprodukowany w 90% z palmy sabałowej, rodzaju drzewa z branży zielarskiej

Ceny produktów zaczynają się od 8 PLN.

– Jesteśmy naprawdę dumni z naszej najnowszej kolekcji wykonanej z bawełny organicznej i z bawełny pochodzącej z Programu Zrównoważonej Bawełny Primark. Nie tylko wygląda ona świetnie, ale także zapobiega marnowaniu barwinków pochodzenia spożywczego. Ciężko pracujemy, aby poszerzyć gamę produktów, które oferujemy w ramach marki Primark Cares. Do produkcji wykorzystujemy bardziej zrównoważone materiały lub metody, wciąż zachowując te same niskie ceny, które uwielbiają nasi klienci – mówi Dyrektor Primark Cares, Lynne Walker.

Kolekcja EarthColors by Archroma

Kolekcja EarthColors by Archroma to najnowsza linia produktów Primark Cares, będąca następcą kluczowych nowości wprowadzonych w Primark, w tym najbardziej zrównoważonych dżinsów marki z certyfikatem Cradle to Cradle Certified, kolekcji odzieży rekreacyjnej z bawełny pochodzącej z recyklingu we współpracy z Recover oraz obcisłych dżinsów wykonanych z plastikowych butelek, zebranych z nadmorskich plaż i ich okolic we współpracy z REPREVE Our Ocean.