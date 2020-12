Odzyskanie opóźnionych należności to sposób na przetrwanie kryzysu w firmie

Biznes chce odzyskać stare długi, by mieć pieniądze na restart po odmrożeniu gospodarki

Sytuacje, w których przedsiębiorcy nie otrzymują zapłaty w terminie, są szczególnie dotkliwe dla małych i średnich przedsiębiorstw, które często nie mają rezerwy finansowej. Zamrożenie znacznych środków na rachunkach ich partnerów biznesowych uniemożliwia inwestycje, regulowanie w terminie zobowiązań do ZUS czy US, spłatę kredytów czy płacenie rachunków, np. za energię. Brak płynności finansowej powoduje również problemy z terminowym wypłacaniem wynagrodzeń pracownikom.

Wszystko to w konsekwencji może doprowadzić nawet do zawieszenia lub zamknięcia firmy. W trudnych czasach pandemii przedsiębiorcy powinni więc przyjmować postawę ograniczonego zaufania. Sposobem na utrzymanie płynności finansowej jest natychmiastowe reagowanie na opóźnienia, a także korzystanie z pomocy firm windykacyjnych.

- Przedsiębiorstwa korzystają z usług firm windykacyjnych, ponieważ te mają więcej narzędzi, aby zmotywować osobę zadłużoną do spłaty należności, np. są w stanie przygotować wygodny harmonogram spłaty, adekwatny do kondycji firmy. Doświadczenie i wiedza ekspertów z firm windykacyjnych stanowią dobrą perspektywę dla odzyskania długów i poprawy sytuacji firmy- wierzyciela, która zwróciła się z prośbą o pomoc do specjalistów – mówi Marcin Czugan, Prezes Zarządu Związku Przedsiębiorstw Finansowych, organizacji, która realizuje kampanię Windykacja? Jasna Sprawa!

Jedne długi pociągają za sobą kolejne

Analizy potwierdzają1, że jeszcze przed pandemią firmy deklarowały wzrost skali problemów z terminowym egzekwowaniem należności od klientów. Dla 1/3 przedsiębiorców nieregularna spłata należności przez kontrahentów oznacza problemy z obsługą własnych zobowiązań. Z kolei 1/4 wskazuje na konieczność zaniechania nowych inwestycji, 10 proc. musi ograniczyć zatrudnienie lub redukować fundusz wynagrodzeń, a 5 proc. myśli o podniesieniu cen towarów lub usług.

- Terminowe regulowanie należności to „być albo nie być” dla wielu firm. Utrata płynności finansowej, to dla małego, rodzinnego przedsiębiorstwa konieczność zawieszenia działalności, a dla pracowników – utrata miejsc pracy. Bardzo istotne w tym przypadku jest także bieżące monitorowanie płatności i szybkie reagowanie na jakiekolwiek opóźnienia – dodaje Marcin Czugan.