Biznes i technologie

OECD: wzrost PKB w 2023 r. w Polsce wyniesie 0,9 proc. a w roku 2024 wzrośnie do 2,1 proc.

Autor: PAP

Data: 07-06-2023, 14:28

Realny PKB w 2023 r. spadnie do 0,9 proc., ponieważ wysoka niepewność, inflacja oraz zacieśnienie monetarne doprowadziły do osłabienia popytu. Ale w 2024 r. wzrost PKB przyspieszy do 2,1 proc. – wynika z opublikowanych w środę prognoz OECD dla Polski.