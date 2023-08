Zainteresowane firmy mogą składać oferty, w przetargu na dostawę piętrowych pociągów typu push-pull dla PKP Intercity, do 5 września tego roku - poinformował PAP rzecznik kolejowej spółki Cezary Nowak. Zamówienie obejmuje 38 pociągów.

Spółka PKP Intercity ogłosiła przetarg na dostawę 38 siedmiowagonowych piętrowych pociągów typu push-pull wraz z 45 lokomotywami wielosystemowymi na początku ubiegłego tygodnia.

"Termin składania ofert na piętrowe pociągów typu push-pull został ustalony na 5 września br. do g. 12" - przekazał PAP rzecznik.

To drugi przetarg na tego typu składy, pierwsze postępowanie zostało bowiem unieważnione, gdyż złożona oferta znacząco przewyższała zaplanowany budżet na zakup pojazdów. Wartość złożonej oferty przekroczyła bowiem 7,8 mld zł brutto i była wyższa od przewidzianego budżetu o 2,4 mld zł.

Nowe pociągi mają być dostarczone w czasie 54 miesięcy od podpisania umowy.

W sumie zamówienie obejmuje 38 wagonów sterowniczych, 228 wagonów środkowych oraz 45 lokomotyw elektrycznych wielosystemowych. Pociągi typu push-pull składają się z lokomotywy i wagonów, przy czym ostatni wagon może pełnić rolę wagonu sterowniczego. W przypadku gdy pociąg ciągnięty jest przez lokomotywę, sterowanie odbywa się z lokomotywy, a gdy pociąg jest przez lokomotywę pchany, to sterowanie odbywa się z wagonu sterowniczego.

Ponadto pojazdy objęte zamówieniem, po uzyskaniu dodatkowej homologacji, będą mogły się poruszać także po czeskiej sieci kolejowej. Elektrowozy będą mogły prowadzić również składy klasycznych wagonów.

Do 2030 roku PKP Intercity planuje uruchamiać około dwa razy więcej pociągów, zwiększyć liczbę pasażerów do niemal 90 mln rocznie i zaoferować podróżnym wysoki standard podróży. Aby to osiągnąć, Spółka przyjęła strategię "PKP Intercity - Kolej Dużych Inwestycji", która zakłada inwestycję 27 mld zł w nowoczesny tabor i infrastrukturę.

PKP Intercity to największy polski operator kolejowy, który zapewnia komunikację pomiędzy dużymi miastami oraz popularnymi ośrodkami turystycznymi w kraju, a także umożliwia podróżowanie po Europie.