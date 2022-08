Ogólnopolski Festiwal Dobrego Smaku od piątku w Poznaniu

Autor: PAP

Data: 12-08-2022, 09:12

Nawet w obecnych, trudnych czasach, gdy drożeje także żywność, nie należy rezygnować z produktów spożywczych dobrej jakości – przekonuje Wojciech Lewandowski, organizator Ogólnopolskiego Festiwalu Dobrego Smaku. Impreza rozpoczyna się w Poznaniu w piątek.

Mimo wzrostu cen warto pamiętać o jakości spożywanych potraw/ fot. Chris Ralston on Unsplash

W tym roku jarmark dobrego smaku, jedna z głównych atrakcji festiwalu, działał będzie nie na Starym Rynku, ale na placu Kolegiackim. Jarmarkowi do poniedziałku towarzyszyć będą degustacje, spotkania eksperckie i koncerty. Rozstrzygnięty zostanie konkurs "Polska Nalewka Roku 2022". W poniedziałek zaplanowano dobroczynną biesiadę ukraińską.

Lepiej jeść mniej, ale lepiej

Wojciech Lewandowski powiedział PAP, że zawsze warto pamiętać o walorach produktów spożywczych pochodzących od rzemieślników, małych producentów, fascynatów dobrej jakości jedzenia. I choć doświadczenia organizatorów imprez promujących dobrej jakości żywność są takie, że w tym roku ich goście robią nieco mniejsze zakupy niż w poprzednich latach - warto po taką żywność sięgać przy każdej możliwej okazji.

"Dobrej jakości sery czy wędliny są oczywiście droższe od tych kupowanych w markecie, ale wybór nieprzetworzonej, naturalnej żywności, jaką oferują także nasi wystawcy to przecież inwestycja w nasze zdrowie. Jest to również kwestia ekologii: przemysłowa produkcja taniej żywności ma liczne negatywne skutki - łącznie z zatruwaniem rzek ściekami z wielkich ferm zwierząt" - powiedział.

Tegoroczna edycja imprezy będzie miała bardziej kameralny charakter. Ze względu na remont Starego Rynku stoiska wystawców staną na niedawno odrestaurowanym i położonym tuż obok placu Kolegiackim. Na stoiskach znajdą się przysmaki z wielu regionów Polski, ale też z Węgier, Hiszpanii, Francji, Litwy czy Bliskiego Wschodu

"Ze względu na zmianę lokalizacji musieliśmy ograniczyć liczbę prezentujących się wystawców, także ilość wydarzeń towarzyszących. Zadbamy jednak o to, by nie tylko było w czym wybierać, ale też by było gdzie przysiąść słuchając dobrej muzyki" - zapewnił Lewandowski.