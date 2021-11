Ok. 20 mln Polaków jest w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19

Blisko 20 mln Polaków jest w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19, w sumie wykonano już 39 mln szczepień. Od wtorku wszystkie osoby pełnoletnie mogą rejestrować się na szczepienie dawką przypominającą.

Autor: PAP

Data: 03-11-2021, 08:14

Blisko 20 mln Polaków jest w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19 / fot. unsplash

W Polsce od 27 grudnia 2020 r. w pełni zaszczepiono 19,97 mln osób - otrzymały one dwie dawki preparatów od firm Pfizer/BioNTech, Moderna i AstraZeneca lub jednodawkową szczepionkę Johnson & Johnson.

Ponadto do wtorkowego przedpołudnia 237 tys. osób otrzymało trzecią dawkę szczepionki (dodatkową uzupełniającą), a dawkę przypominającą - 809 tys. osób.

Dawka przypominająca podawana jest wszystkim osobom pełnoletnim w celu poprawy, utrwalenia i przedłużenia ochrony przy zachowaniu sześciomiesięcznego odstępu od ukończenia podstawowego schematu szczepienia przeciwko COVID-19. Osoby takie mogły być zaszczepione dowolnym preparatem, czyli zarówno szczepionkami mRNA - Pfizer i Moderna (obie dwudawkowe), jak i szczepionkami wektorowymi - AstryZeneki (dwudawkowa) i Johnson & Johnson (jednodawkowa). Między dawką podstawową a przypominającą musi upłynąć co najmniej 180 dni. Osoby szczepione są preparatem Pfizer w pełnej dawce - 0,3 ml lub Moderną w połowie dawki - 0,25 ml.

Trzecia dawka szczepionki

Z kolei dawka dodatkowa uzupełniająca (trzecia dawka) przeznaczona jest dla osób z upośledzeniem odporności, u których odpowiedź immunologiczna na pełne szczepienie (preparatami Pfizera, Moderny lub AstryZeneki) mogła być niewystraczająca. Trzecia dawka powinna być podana po 28 dniach po dawce kończącej cykl szczepień. Trzecia dawka preparatu to Pfizer i Moderna w pełnej dawce.

"Widzimy, że osób zgłaszających się na dawkę przypominającą jest bardzo dużo - to bardzo nas cieszy. Ale ciągle trzeba myśleć o osobach, które jeszcze nie zdecydowały się na przyjęcie dawki podstawowej (...). Trend wzrostowy ciągle się utrzymuje, stąd nasz apel o to, by pójść do punktu szczepień, by się zaszczepić, jest jak najbardziej aktualny" - mówił we wtorek wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.

Obecnie policjanci sprawdzają noszenie maseczek w miejscach, gdzie jest to wymagane, np. w komunikacji miejskiej czy w pomieszczeniach zamkniętych. Z informacji przekazanych przez rzecznika resortu zdrowia Wojciecha Andrusiewicza wynika, że w miniony weekend funkcjonariusze wystawili ponad 7 tys. mandatów, ponad 17 tys. upomnień i około 500 wniosków o ukaranie do sądu.

Andrusiewicz informował, że obecnie nie ma planów wprowadzenia nowych obostrzeń. "Na dziś nie dyskutujemy o wprowadzaniu dodatkowych obostrzeń. Na razie te obostrzenia, które mieliśmy do tej pory, zostały przedłużone do końca listopada" - mówił. Podkreślił przy tym, że najważniejszym wskaźnikiem decydującym o nowych obostrzeniach w regionach jest obłożenie łóżek covidowych.