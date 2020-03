Ok. 86 proc. transakcji wykonywanych za pomocą karty nie przekracza 100 zł

Z danych organizacji kartowych wynika, że około 86 proc. transakcji wykonywanych za pomocą kart płatniczych nie przekracza kwoty 100 zł – ocenia Fundacja Polska Bezgotówkowa. Oznacza to, że podniesienie limitu płatności bez podawania PIN do poziomu 100 zł dodatkowo przyczyni się do ograniczenia kontaktu z terminalem w punktach usługowo-handlowych dla znaczącej liczby konsumentów i sprzedawców.