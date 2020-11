Olipra, Credit Agricole: Kolejne miesiące przyniosą spadek inflacji

Zgodnie z finalnymi danymi GUS inflacja CPI zmniejszyła się w październiku do 3,1% r/r wobec 3,2% we wrześniu, kształtując się powyżej wstępnego szacunku GUS równego naszej prognozie (3,0%) oraz poniżej konsensusu rynkowego (3,2%).

- Głównym czynnikiem oddziałującym w kierunku obniżenia inflacji w październiku było zmniejszenie dynamiki cen żywności i napojów bezalkoholowych (2,4% r/r w październiku wobec 2,8% we wrześniu). Niższe tempo wzrostu cen w tej kategorii wynikało przede wszystkim z obniżenia dynamiki cen mięsa i owoców, głównie ze względu na silne efekty wysokiej bazy sprzed roku. Do spadku inflacji przyczyniło się również obniżenie inflacji bazowej, która zgodnie z naszymi szacunkami zmniejszyła się w październiku do 4,2% r/r wobec 4,3% we wrześniu. Spadek inflacji bazowej wynikał z niższej dynamiki cen w kategoriach „łączność”, „odzież i obuwie”, „rekreacja i kultura”, „restauracje i hotele” oraz „wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego”. Przeciwny wpływ na inflację miał nieznaczny wzrost dynamiki cen nośników energii (4,8% r/r w październiku wobec 4,6% we wrześniu), co wynikało z wyższej dynamiki cen gazu, opału oraz energii cieplnej. Dynamika cen paliw nie zmieniła się w październiku w porównaniu do września i wyniosła -9,2% r/r. - podał Jakub Olipra.

Jego zdaniem, w strukturze danych na szczególną uwagę zasługuje odnotowany w październiku spadek inflacji bazowej, po tym jak we wrześniu wyrównała ona swój poziom z lipca, kiedy to osiągnęła najwyższy poziom od grudnia 2001 r.

- Choć w strukturze danych nadal w niektórych kategoriach widać dodatni wpływ pandemii na tempo wzrostu cen (zwiększenie miesięcznej dynamiki cen odnotowano m.in. w kategoriach „artykuły do higieny osobistej i kosmetyki” oraz „usługi stomatologiczne”, to efekty wysokiej bazy sprzed roku obserwowane w szeregu kategorii składających się na inflację bazową są na tyle silne, że z nawiązką kompensują wpływ tych podwyżek. Jest to spójne z naszym scenariuszem zakładającym dalszy spadek inflacji bazowej w kolejnych miesiącach - komentuje ekspert Credit Agricole.

Zgodnie ze wstępnym szacunkiem GUS, dynamika PKB zwiększyła się do -1,6% r/r w III kw. wobec -8,4% r/r w II kw., a tym samym ukształtowała się ona powyżej konsensusu rynkowego (-1,8%) oraz poniżej prognozy (-1,0%).