Cztery projekty miejskie i 30 osiedlowych wybrali mieszkańcy w 10. edycji Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego (OBO) - poinformował w środę urząd miasta. W głosowaniu wzięło udział 14 tys. osób.

Olsztyński magistrat ogłosił w środę wyniki głosowania i zwycięskie przedsięwzięcia, które będą sfinansowane w przyszłym roku z budżetu obywatelskiego. Zostały one wybrane przez mieszkańców spośród 120 propozycji - 31 miejskich i 89 osiedlowych.

"Bardzo dziękuję za zaangażowanie wszystkim, którzy włączyli się w to przedsięwzięcie. To dla nas niezwykle cenna lekcja samorządności, a jednocześnie pokazanie, jak ważny jest udział społeczeństwa we współrządzeniu" - zapewnił prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz.

Olsztynianie wybrali cztery projekty miejskie. Najwięcej głosów oddano na rozbudowę infrastruktury rekreacyjnej Parku Nagórki-Jaroty. Sfinansowana zostanie też modernizacja lodowiska przy ul. Jeziołowicza oraz budowa nowej sceny staromiejskiej i linowego placu zabaw w Parku Kusocińskiego.

Głosujący wskazali również do realizacji 30 zadań osiedlowych: m.in. kolejny etap oczyszczania Jeziora Długiego, utworzenie tzw. Parku Kieszonkowego wokół Stawku Przemyśleń na Jarotach, a także remont nawierzchni ul. Barcza (od ul. Wańkowicza w stronę ul. Turowskiego). Ponadto jedno zadanie pozostanie na liście rezerwowej, a jego wykonanie zależy od ewentualnych oszczędności w wykonaniu podstawowych projektów.

Magistrat podał, że w głosowaniu wzięło udział 14 tys. mieszkańców, którzy przyznali w sumie ponad 100 tys. punktów. Zdecydowana większość osób głosowała elektronicznie, niespełna 10 proc. to głosy oddane na papierowych kartach. Najwyższa frekwencja była na osiedlu Nad Jeziorem Długim - ponad 62 proc. Na pięciu osiedlach oddało głosy poniżej 10 proc. ogółu mieszkańców.

W 10. edycji Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego do wykorzystania było w sumie 7,5 mln zł, z czego 2,4 mln zł na realizację projektów miejskich i 5,1 mln zł na projekty osiedlowe. Wśród nich były zarówno tzw. projekty "twarde", czyli różnego rodzaju inwestycje, jak i "miękkie", tj. dotyczące jakiejś formy aktywności, np. organizacji festynów, imprez kulturalnych czy sportowych.

Szczegółowe wyniki głosowania i listę projektów można znaleźć na stronie internetowej: glosujobo.olsztyn.eu.