Przy olsztyńskiej fabryce opon Michelin rusza zakład produkcji pyłów gumowych wytwarzanych z opon poddanych recyklingowi. Powstanie zakładu to znaczący krok w rozwiązywaniu środowiskowego problemu zużytych opon - podała firma Michelin we wtorek.

Zgodnie z wtorkową informacją prasową koncernu produkcją pyłu gumowego zajmie się spółka Lehigh Technologies - należąca do Grupy Michelin specjalistyczna amerykańska firma z branży chemicznej. Do produkcji pyłów gumowych wykorzystuje ona rocznie około miliona opon wycofanych z eksploatacji. W ten sposób zagospodarowuje zużyte lub uszkodzone ogumienie, które w przeciwnym razie zostałoby spalone lub wyrzucone na wysypisko śmieci.

Firma Lehigh Technologies posiada swoją siedzibę w Atlancie i jest właścicielem największego na świecie zakładu produkcji pyłów gumowych zlokalizowanego w Tucker w Stanach Zjednoczonych. Jego roczna zdolność produkcyjna wynosi ponad 60 tys. ton - wskazano w informacji przekazanej przez koncern Michelin. Budowa nowego zakładu Lehigh Technologies w Polsce to początek europejskiej ekspansji spółki. W fabryce w Olsztynie będzie wytwarzać 10 tys. ton pyłów gumowych rocznie - podano we wtorek.

Pyły gumowe, zwane też mikronizowanymi proszkami gumowymi, to zrównoważone środowiskowo materiały używane do produkcji opon o wysokich osiągach, modyfikacji asfaltu, poliuretanów, gumy pierwotnej, betonu, zapraw cementowych, powłok wodoodpornych czy klocków hamulcowych.

Jak podał Michelin, wykorzystanie pyłów gumowych nie tylko przyczynia się do zmniejszenia ilości odpadów, lecz także zapewnia niższe koszty produkcji i podnosi jakość produktów. Przykładowo fabryka opon do samochodów osobowych, produkująca 10 mln sztuk ogumienia rocznie, dzięki wykorzystaniu pyłów gumowych może zaoszczędzić w tym czasie ponad 2 mln dolarów. Asfalt i beton, do wytworzenia którego wykorzystano pyły gumowe, jest bardziej wydajny i trwały - przekazała spółka.

Grupa Michelin postawiła sobie za cel produkowanie od 2030 r. opon składających się w 40 proc. z materiałów biodegradowalnych. W 2050 r. wskaźnik ten ma wynosić 100 proc.