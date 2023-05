Liczba zgłoszonych i zarejestrowanych miejsc noclegowych w Olsztynie wynosi 5,2 tys. - poinformował podczas środowej sesji rady miasta dyrektor wydziału promocji i turystyki olsztyńskiego ratusza Krzysztof Otoliński. Według niego nadchodzący sezon turystyczny zapowiada się dobrze, choć turyści oszczędzają.

Środowa sesja rady miasta Olsztyna poświęcona jest przygotowaniom miasta do sezonu turystycznego. Dyrektor wydziału promocji i turystyki olsztyńskiego ratusza Krzysztof Otoliński poinformował radnych, że nadchodzący sezon letni zapowiada się dobrze. "Maj był udany, czerwiec też się tak zapowiada, zobaczymy co będzie z lipcem i sierpniem, ponieważ branża hotelowa zgłasza, że goście dzwoniąc pytają, czy w pobliżu hotelu są tanie sklepy spożywcze" - przyznał Otoliński wyjaśniając, że to sugeruje, że goście będą oszczędzać.

"Mamy nadzieję, że nadchodzący sezon letni nie będzie gorszy, niż ubiegły rok" - podkreślił.

Obecnie w Olsztynie zgłoszonych i zarejestrowanych jest 5,2 tys. miejsc noclegowych. Liczba ta, jak podkreślał Otoliński, od lat systematycznie rośnie. Obecnie w Olsztynie budowane są trzy nowe hotele i wydano pozwolenie na budowę kolejnego hotelu.

Według danych statystycznych przedstawionych przez Otolińskiego rocznie w Olsztynie jest od 450 do 500 tys. turystów, którzy przeciętnie wydają dobowo 350 zł.

Otoliński przyznał na sesji rady miasta, że duże nadzieje na wzrost liczby turystów olsztyński ratusz upatruje w planowanym na jesień uruchomieniu sali widowiskowo-sportowej Urania (trwa jej gruntowna przebudowa) oraz planowanej budowie centrum rozrywki w Olsztynku. "Mam nadzieję, że w najbliższych latach liczba miejsc noclegowych w mieście nadal będzie rosła i dobijemy do 10 tys."- przyznał.

W woj. warmińsko-mazurskim, według danych GUS, najwięcej turystów odwiedza powiat mrągowski, a w nim - Mikołajki.