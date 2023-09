Ruszyła rejestracja na kolejne już Forum Rynku Spożywczego i Handlu, czyli największą konferencję poświęconą sektorowi spożywczemu, handlowemu i HoReCa w Polsce. 6-7 listopada 2023 roku w hotelu Sheraton Grand w Warszawie prelegenci dyskutować będą o zmieniającej się rzeczywistości i podążających za nią prognozach dla branży na najbliższy czas.

Ruszyła rejestracja na Forum Rynku Spożywczego i Handlu 2023

Forum Rynku Spożywczego i Handlu to prestiżowe wydarzenie, które w jednym miejscu gromadzi czołowych producentów, dostawców oraz liderów branży handlowej, spożywczej i HoReCa, a także ważnych przedstawicieli organizacji branżowych i otoczenia biznesowego tego sektora. Podczas tegorocznej, 16. edycji forum organizowanej pod hasłem "TrendsTalks", uczestnicy skupią się na analizie kluczowych trendów oraz zmian społecznych, ekonomicznych i technologicznych, które mają wpływ na funkcjonowanie i rozwój biznesów.

W programie forum znajdą się między innymi zagadnienia dotyczące ekonomicznych i strategicznych decyzji w perspektywie inflacji i kryzysu surowców; dynamicznych zmian zachowań i nowych potrzeb konsumentów; wpływu sztucznej inteligencji, zmian klimatycznych i regulacji prawnych na szeroko pojęty biznes, a zwłaszcza sektory związane z produkcją i handlem. Cała debata potrwa dwa dni, a agenda rozpisana została na osiemnaście specjalistycznych paneli z udziałem ekspertów.

Forum Rynku Spożywczego i Handlu 2023 - prelegenci

Swój udział w roli prelegentów potwierdzili już m.in.

Andrea Camastra, szef restauracji Nuta; Małgorzata Cebelińska, wiceprezes SM Mlekpol; Andrzej Gantner, wiceprezes i dyrektor generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności Związku Pracodawców; Sławomir Leszczyński, członek zarządu i dyrektor pionu handlowego Makro Cash And Carry Polska; Grzegorz Łapanowski, kucharz, aktywista i przedsiębiorca, dziennikarz kulinarny; Jacek Palec, prezes Frisco.pl; Krzysztof Pawiński, prezes Grupy Maspex; Monika Piątkowska, prezes Izby Zbożowo-Paszowej; Piotr Rajewski, dyrektor handlowy Żabka Polska; Marietta Stefaniak, członek zarządu ds. strategii i rozwoju Zakładów Mięsnych Silesia; Rafał Wróblewski, członek zarządu, dyrektor sprzedaży Nestlé Polska; Ryszard Wysokiński, Head Of Department Investor Relationship Management Kaufland Polska Markety; Marek Zagórski, prezes Krajowej Grupy Spożywczej.

Forum Rynku Spożywczego i Handlu 2023 - tematy przewodnie. Program

Sesja inauguracyjna będzie poświęcona strategicznym trendom i decyzjom na przyszłość w rzeczywistości, w której dynamiczne zmiany muszą być traktowane jako nowa norma. Postawione zostaną pytania: Co z żywnością, produkcją i konsumpcją w chwili, gdy biznes szuka coraz łatwiejszych odpowiedzi na coraz trudniejsze pytania? Otwarta zostanie także dyskusja na temat zielonej ekonomii w branży żywnościowej – przed nami bowiem wiele zmian, które wymagają przede wszystkim zaangażowania od pracowników, organizacji i konsumentów.

Drugi dzień obrad zainauguruje dyskusja o konsumentach 2030 z zagadnieniami takimi, jak ultrakomfort, wellbeing i cyfrowe życie. Rozmówcy skupią także na preselekcji trendów: co dla wszystkich, co dla zetki, co dla silvera?

Ważnym punktem agendy będą tematy związane z ESG (Environmental, Social and Governance), czyli aspektami związanymi z odpowiedzialnością społeczną i ekologiczną. Eksperci odpowiedzą na pytania, czy ESG to tylko obowiązki, co ESG oznacza w praktyce dla nabywców i jak branża spożywcza może wpłynąć́ na zdrowie konsumentów bez utraty zysków? W trakcie rozmów podjęty zostanie również wątek digitalizacji dla przyszłości handlu i branży HoReCa. Szeroko omawiany będzie również temat strategii cyfrowych oraz wpływu nowych technologii na doświadczenia klientów i prowadzenie biznesu w epoce cyfrowej transformacji.

Plebiscyt Dobry Produkt 2023

Forum towarzyszyć będą także wydarzenia specjalne: podczas wieczornej gali przyznane zostaną nagrody Food&Retail Awards, których laureatami są firmy wspierające przemiany zachodzące w przemyśle i handlu spożywczym oraz w gastronomii. Poznamy także laureatów konkursu Dobry Produkt. To plebiscyt, podczas którego grono uznanych ekspertów, szefów kuchni, influencerów kulinarnych oraz dziennikarzy, zajmujących się tematyką spożywczą i kulinarną, wybiera 15 nagrodzonych firm i produktów, przyznając certyfikaty Dobry Produkt.