OPEC+ utrzyma dotychczasową politykę zwiększania podaży

Według wstępnych ustaleń, które mają jeszcze potwierdzić ministrowie, OPEC+ utrzyma w kwietniu dotychczasową politykę stopniowego zwiększania produkcji ropy o 400 tys. baryłek dziennie pomimo kryzysu ukraińskiego - podała w środę Agencja Reuters.

Autor: PAP

Data: 02-03-2022, 13:20

OPEC+ utrzyma dotychczasową politykę stopniowego zwiększania podaży /fot. Shutterstock

Jak podaje agencja, przedstawiciele OPEC+, czyli organizacji Krajów Eksportujących Ropę Naftową pod przewodnictwem Arabii Saudyjskiej i jej sojuszników pod przewodnictwem Rosji spotkają się w środę, aby ustalić politykę podażową na kwiecień.

Wzrost produkcji ropy

Reuters podał, że wstępne uzgodnienia, które mają jeszcze potwierdzić ministrowie, przewidują utrzymanie w kwietniu dotychczasowej polityki stopniowego zwiększania produkcji ropy o 400 tys. baryłek dziennie.

Decyzja ta jest zgodna z przewidywaniami analityków.

We wtorek ministrowie z krajów członkowskich Międzynarodowej Agencji Energetycznej (MAE, ang. International Energy Agency - IEA) uzgodnili uwolnienie z rezerw 60 mln baryłek ropy i wprowadzenie ich na rynek.

Nie będzie trudności w dostępie ropy

Według Associated Press wszystkie państwa członkowskie zgodziły się na ten krok, by - jak uzasadniono w oświadczeniu - "dać zdecydowany sygnał rynkowi ropy", że nie będzie trudności w dostawach po inwazji Rosji na Ukrainę. Jak ocenił dyrektor MAE Fatih Birol, cytowany przez AP, sytuacja na rynkach energii jest "bardzo poważna"; zagrożone jest światowe bezpieczeństwo energetyczne, co pociąga za sobą ryzyko dla światowej gospodarki, która odbudowuje się po kryzysie pandemicznym.

Jak podała AP, awaryjne rezerwy członków MAE sięgają 1,5 mld baryłek ropy. Zapowiedziane we wtorek uwolnienie 60 mln baryłek oznacza uruchomienie 4 proc. tych zasobów, czyli ok. 2 mln baryłek dziennie przez 30 dni. To dopiero czwarty raz, gdy MAE zdecydowała o wspólnym uruchomieniu rezerw, które zaczęto tworzyć w 1974 r. po kryzysie naftowym.

Według agencji Reuters decyzja MAE "rozczarowała rynki", gdyż uwolnione rezerwy to mniej niż jednodniowe światowe zapotrzebowanie na ropę.

W środę ceny ropy rosną. Kontakty na dostawy na ropę typu Brent na kwiecień - według kwotowań Bloomberga - kosztują w Nowym Jorku 109,13 dol. za baryłkę, co oznacza, że zdrożały o 5,53 proc. Jeszcze droższe są kontrakty na dostawę ropy w maju, cena za baryłkę wynosi 110,78 dol., czyli o 5,53 proc. więcej.