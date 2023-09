Operator Łukasz Żal odebrał nagrodę specjalną TIFF Variety Artisan Award podczas Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Toronto. Statuetkę przyznano mu za zdjęcia do "Strefy interesów" Jonathana Glazera.

Polski operator odebrał nagrodę podczas uroczystości zorganizowanej w hotelu Fairmont Royal York Hotel w Toronto. Odbierając wyróżnienie, Żal podziękował producentom filmu, współpracownikom i rodzinie. "To zaszczyt być tutaj. Kiedy z Jonathanem Glazerem zaczynaliśmy przygotowania do +Strefy interesów+, ustaliliśmy, że nie będzie nikogo za kamerą, że to będzie zwykła obserwacja, bez osądów. I wow, oto jestem. Miałem zaszczyt pracować z tak wspaniałymi reżyserami, jak Paweł Pawlikowski, Jonathan Glazer, Charlie Kaufman, Magnus von Horn, Aleksey German. Wiele się od nich dowiedziałem. Nauczyłem się, że robienie filmów nigdy nie jest prostą drogą. W międzyczasie pojawia się wiele wątpliwości, obaw, ale najpiękniejsze rzeczy często dzieją się na granicy błędu, katastrofy. Pozwalam więc sobie podążać za intuicją, nie chodzić na kompromisy" - powiedział w nagraniu opublikowanym na twitterowym profilu festiwalu.

"Strefa interesów" ze zdjęciami Łukasza Żala zdobyła Grand Prix podczas tegorocznego festiwalu w Cannes. Obraz w reż. Jonathana Glazera luźno nawiązuje do głośnej powieści wojennej "Strefa interesów" Martina Amisa z 2014 roku opisującej miłość między SS-manem i żoną komendanta obozu koncentracyjnego. Tytułowa Interessengebiet była obszarem wokół KL Auschwitz zarządzanym przez SS. Do 1943 roku Niemcy - chcąc uniemożliwić więźniom kontakt ze światem zewnętrznym i jednocześnie pozbyć się świadków swoich zbrodni - wysiedlili z tego terenu około 9 tys. mieszkańców.

Reżyser w centrum filmu umieścił Rudolfa Hoessa (w tej roli Christian Friedel), który zorganizował KL Auschwitz, został jego pierwszym komendantem, a później przekształcił go w jeden z największych obozów III Rzeszy. W filmie śledzimy życie rodzinne Hoessa, jego żony Hedwig (Sandra Huller) i piątki dzieci w dużym domu z ogrodem położonym za obozowym murem. Śpiew ptaków zagłuszają okrzyki ludzi prowadzonych na śmierć, ale nawet one nie zakłócają idyllicznego życia Hoessów. Sielankę przerywa dopiero telefon z informacją, że Rudolf zostaje przeniesiony. Hedwig nie chce opuszczać willi. Proponuje mężowi, że zostanie w niej razem z dziećmi.

Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Toronto potrwa do niedzieli 17 września.