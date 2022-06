Operatorzy transportu intermodalnego chcą ustanowienia arbitra w sporach z terminalami

Operatorzy przewozów intermodalnych chcą ustanowienia instytucji arbitra do rozstrzygania sporów z terminalami – poinformowali spedytorzy w środę podczas posiedzenia sejmowej Komisji Gospodarki Morskiej. Proponują, aby rolę tę przypisać Urzędowi Transportu Kolejowego.

Spór operatorów z terminalami

Podczas środowego posiedzenia sejmowej Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej wysłuchano informacji Ministerstwa Infrastruktury na temat morskich terminali kontenerowych jako ogniw transportu intermodalnego.

Głos zabrali przedstawiciele operatorów przewozów intermodalnych, stwierdzając podczas dyskusji, że przez terminale kontenerowe, głównie przez terminal DCT w Gdańsku, pobierane są od operatorów intermodalnych opłaty za czynności, które "w ich opinii nie mają pokrycia w rzeczywistości".

W propozycji, którą pozwoliliśmy sobie państwu posłom przesłać, zawarta jest propozycja rozwiązania tego problemu, konfliktu, który istnieje między spedytorami, między aplikantami, czyli krótko mówiąc operatorami przewozów intermodalnych (…) a terminalami - rozwiązanie, celem którego jest ustanowienie podmiotu, który w przypadku sporu pomiędzy terminalem kontenerowym a aplikantem rozstrzygałby (go - PAP). Propozycją naszą jest, aby takim arbitrem, instytucją powołaną do rozstrzygania tego typu sporu był Urząd Transportu Kolejowego - powiedział przewodniczący Polskiej Izby Spedycji i Logistyki Marek Tarczyński.

Weryfikacja opłat dla faktycznie korzystających

Wyjaśnił, że UTK może weryfikować opłaty, ale obecnie tylko w stosunku do przewoźników - "tych, którzy fizycznie podstawiają wagony".

Istotą przewozów intermodalnych jest to, że nie przewoźnicy, nawet nie PKP Cargo jest organizatorem tego procesu, a są nimi właśnie operatorzy przewozów intermodalnych, a więc właśnie spedytorzy - wyjaśnił Tarczyński.

Wyjaśnił, że nie chodzi o to, aby pozbawić terminale kontenerowe możliwości wprowadzania opłat, a o to, by istniał instrument prawny do weryfikacji ich zasadności. Zwrócił się z wnioskiem o przyjęcie regulacji prawnych, "które stanowiłyby ochronę operatorów intermodalnych w przypadku różnicy zdań, jeśli chodzi o opłaty rynkowe".

Możliwe zatrzymanie inwestycji w portach

Grzegorz Pawłowski z DCT Gdańsk propozycję tę określił jako "regulację cen" dla operatorów, terminali. W jego opinii spowoduje to "zatrzymanie inwestycji w portach, przynajmniej tych kolejowych".

Opłatę, o której mówimy, operatorzy intermodalni płacą od przeszło 10 lat. Problem powstał nie dlatego, że ktoś uznał, że jest ona niezasadna, ale dlatego, że na skutek wzrostu cen terminale podniosły stawki tej opłaty, przy czym jest to opłata za kontener ok. 4 euro, a fracht kontenerowy kosztuje obecnie ok. 15 tys. dolarów - wyjaśniał.

Dodał, że nie jest to opłata, która stanowi zasadnicze źródło przychodu dla terminalu. Wskazał, że problem był już przedmiotem rozważań dwóch instancji sądu, a ten orzekł, że jest to opłata za świadczone rzeczywiście usługi kolejowe i jest ona rynkowa.

"Wprowadzanie regulacji będzie de facto zaburzeniem tej konkurencyjności rynkowej" - powiedział.

"W związku z tym, że zliberalizowaliśmy, tak jak to jest możliwe (…) ustawę o portach i przystaniach, całkowicie wyzbywając się kompetencji w zakresie regulacyjnym, nie chcielibyśmy wracać do tego typu praktyk" - powiedział wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk.

Problem dotyczył dwóch operatorów

Zwrócił uwagę, że problem dotyczy dwóch operatorów, w przypadku innych portów czy terminali "udało się to rozwiązać na poziomie biznesowym". "Uważamy, że porozumienie tutaj też może być możliwe, dlatego nie chcielibyśmy rozpoczynać procesu legislacyjnego w tym zakresie" - zaznaczył.

Jak wskazał poseł Tadeusz Aziewicz (KO), wprowadzenie "pewnej możliwości rozstrzygania sporów" jest w interesie publicznym. "Powinniśmy wyrównywać szanse. Rozwój transportu intermodalnego wydaje się racją stanu polskiej gospodarki, bo w tę stronę zmierza świat" - powiedział.

Podczas obrad komisji nie padły konkretne deklaracje dotyczące tej kwestii, poseł Aziewicz zaznaczył, że będzie rozmawiał w tej sprawie również z Komisją Infrastruktury.

Wiceminister Gróbarczyk został natomiast zapytany przez jednego z przedstawicieli spedytorów o to, czy w ministerstwie zostanie utworzona komórka ds. intermodalności.

"Właśnie tworzony jest wydział intermodalny w Departamencie Transportu Kolejowego" - poinformował.