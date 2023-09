Wiceminister rolnictwa Janusz Kowalski zapowiedział w niedzielę, że polski rząd nie wyrazi zgody na wznowienie importu zbóż z Ukrainy po 15 września. "Stoimy murem za polskimi rolnikami"- zapewnił Kowalski.

W Polskiej Nowej Wsi pod Opolem w niedzielę odbywają się dożynki regionalne. Wiceminister rolnictwa Janusz Kowalski na swoim profilu Fb odniósł się do pytań, jakie podczas uroczystości zadawali mu rolnicy.

"Rolnicy na dożynkach zadają mi jedno, podstawowe pytanie, co stanie się 15 września, kiedy do Komisja Europejska w interesie zagranicznych koncernów, szczególnie z Niemiec i Holandii - tych, które inwestują dzisiaj gigantyczne kwoty na Ukrainie i wyprowadzają produkcję z Unii Europejskiej do Ukrainy. Czy Polska zgodzi się na warunek KE i ponownie zgodzi się na import zbóż, szczególnie pszenicy, kukurydzy, a także rzepaku i nasion słonecznika z Ukrainy? Odpowiedź jest jedna - absolutnie nie" - powiedział Kowalski.

Wiceminister podkreślił, że rząd Zjednoczonej Prawicy stoi za polskimi rolnikami. "Nie pozwolimy destabilizować polskiego rynku w interesie Donalnda Tuska i Manfreda Webera. Nie pozwolimy otworzyć polskiego rynku na import tych czterech produktów rolnych z Ukrainy" - zapewnił Kowalski.