W ciągu najbliższych miesięcy planowane zatrudnienie w opolskich zakładach PKP Intercity Remtrak wzrośnie z 250 do 400 osób - powiedział w czwartek na konferencji prasowej w Opolu wiceminister aktywów państwowych Maciej Małecki.

Jak przypomniał podczas konferencji prasowej w zakładzie PKP Intercity Remtrak Opole Małecki, Skarb Państwa przejął zakład kilka lat temu od prywatnego właściciela.

"Zakład, kiedy go przejmowaliśmy, pracowało około 160 pracowników. Dziś w Remtraku Opole pracuje około 250 osób. Chcemy dojść do 400 osób zatrudnionych tutaj. Mówimy o ludziach z branży kolejowej. Myślimy też o inżynierach, którzy wiedzę zdobyta na uczelni będą mogli realizować właśnie tutaj. Stawiamy na polskie firmy, tak działa Prawo i Sprawiedliwość. Nie tylko zatrzymaliśmy chaotyczną wyprzedaż majątku narodowego, ale wyciągnęliśmy dłoń do tych, których poprzednia władza skazywała na śmierć" - powiedział wiceminister.

Obecny na konferencji wiceminister rolnictwa Janusz Kowalski przypomniał, że decyzja o przejęciu "kolejówki" w Opolu, dysponującej największą w Europie halą do remontu wagonów, zapadła w czasie, gdy pełnił on funkcję wiceministra skarbu państwa.

"Pamiętam grudzień 2019, pod historyczną polską +wagonówką+ ustawiali się pracownicy, którym zostały wypłacone na święta Bożego Narodzenia wypłaty w kwocie 150 złotych. Był płacz, była rozpacz, było przerażenie, bo pracownicy nie mieli za co kupić jedzenia. (...) Twarda decyzja Ministra Aktywów Państwowych z 2021 roku dotyczyła repolonizacji wagonówki. (...) Udało się. Dzięki determinacji PKP udało się odkupić za 20 mln złotych teren. Dzisiaj jest kolejny etap. Kolejne kilkadziesiąt milionów złotych będzie zainwestowanych w spółce" - powiedział wiceminister Kowalski.

Według wiceprezesa PKP Intercity Tomasza Gontarza, w 2014 r. należący do prywatnego inwestora zakład w Opolu uważano za skazany na likwidację. "W 2019 r. pojawiliśmy się my, jako PKP, najpierw dzierżawiąc, a w 2021 roku kupując zakład. (...) PKP Intercity jest dobrą matką i dlatego jako spółka - matka udzieliła spółce - córce pożyczki w wysokości 40 mln złotych na inwestycje. Ta suma w części przypadnie do Opola. Zbudujemy tutaj lakiernię, śrutownię, przebudujemy bocznicę, zadbamy o to, by moce przerobowe tego zakładu się zwiększyły i polepszył się komfort pracy pracowników" - zapowiedział Gontarz. "Wychodzimy z założenia, że należy inwestować w nowoczesny tabor, nowoczesne zaplecze techniczne. Dzisiaj zakładu Remtraku są powodem do dumy" - dodał.