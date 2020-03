Opolski samorząd uruchamia specjalne pożyczki dla firm

Członek zarządu województwa opolskiego Szymon Ogłaza poinformował, że w celu umożliwienia dalszej działalności firmom, które z powodu epidemii koronawirusa mogą mieć problemy w opłacaniu bieżących wydatków, niezależnie od pomocy rządowej, władze regionu przygotowały specjalny produkt finansowy adresowany do przedsiębiorców z regionu.

"Zdecydowaliśmy się na uruchomienie już od przyszłego tygodnia zupełnie nowego, korzystnego dla przedsiębiorców, produktu pożyczkowego w Opolskim Regionalnym Funduszu Rozwoju. To niskooprocentowane pożyczki obrotowe na pokrycie bieżących wydatków, do kwoty 50 tysięcy złotych. Przedsiębiorca otrzyma pieniądze i od razu też dostanie prolongatę na spłatę tej pożyczki. To oznacza, że np. przez pół roku będzie spłacał tylko odsetki. Przy pożyczce do 48 miesięcy - bo takich kredytów możemy udzielać - taka miesięczna rata przez te pierwsze pół roku wynosiłaby około 130 złotych. Raty kapitałowe byłyby spłacane po tym okresie karencji" - wyjaśnia wicemarszałek Ogłaza.

Inna forma pomocy oferowana przez samorząd regionu dotyczy osób, które w ramach projektów unijnych rozpoczęły działalność gospodarczą, a obecna sytuacja uniemożliwiła im prowadzenie tej działalności. Przepisy mówią, że musi ona trwać ściśle określony czas, żeby pomoc unijna nie przepadła.

"W każdym indywidualnym przypadku, w którym zwrócą się do nas beneficjenci, będziemy wyrażali zgody na zawieszenie takiej działalności, która nie może być prowadzona w obecnej sytuacji sanitarnej. Będziemy też wydłużać tzw. wsparcie pomostowe (które dla takich nowych firm trwa zazwyczaj 12 miesięcy) o czas zawieszenia działania firmy" - zapewnia Ogłaza.