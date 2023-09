Do końca tego roku opolski Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa przekaże rolnikom 11 tysięcy hektarów będących w zasobach Skarbu Państwa - zapowiedział na piątkowej konferencji prasowej w Opolu wiceminister rolnictwa Janusz Kowalski.

Podczas piątkowej konferencji w opolskim oddziale KOWR wiceminister Janusz Kowalski poinformował o planach przekazania opolskim rolnikom znacznej części gruntów będących jeszcze w zasobach Skarbu Państwa.

"W województwie opolskim znajduje się ogółem pół miliona hektarów gruntów, z czego około 50 tysięcy hektarów jest w zasobie Skarbu Państwa. Chciałbym poinformować, że do końca tego roku KOWR w przejrzystych procedurach, przekaże opolskim rolnikom około 11 tysięcy hektarów" - powiedział Janusz Kowalski.

Najwięcej gruntów KOWR przekaże w powiecie głubczyckim, gdzie na terenach KOWR od wielu lat gospodarowała spółka z kapitałem zagranicznym.

"W powiecie głubczyckim do polskich rolników w sumie wróci 5,3 tysiąca hektarów. Do tej pory rozpoczęły się procedury dotyczące 560 ha, piątego października rozpocznie się procedura na 1,6 tysiąca hektarów. Jako wiceminister rolnictwa zachęcam wszystkich rolników by wzięli w nich udział" - powiedział Kowalski.