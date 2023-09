W ciągu ostatnich tygodni opolski oddział GDDKiA zakończył prace mostowe w regionie o wartości przekraczającej 20 mln złotych - poinformowała Agata Andruszewska, rzeczniczka oddziału.

Jak poinformował opolski oddział GDDKiA, największą inwestycją mostową w regionie, jaką zakończono w ciągu ostatnich kilku tygodni, jest budowa wiaduktu nad linią PKP w Dąbrowie, w ciągu drogi krajowej nr 46. W ramach działania wyburzono stary wiadukt, a nowy został usytuowany 1,7 m powyżej obiektu pierwotnego, by dostosować go do trakcji elektrycznej pociągów. Koszt inwestycji to 19,8 mln złotych.

W sierpniu zakończono remont systemu podwieszania mostu nad Nysą Kłodzką w Skorogoszczy. Zadanie obejmowało remont konstrukcji stalowej obiektu mostowego, składającej się z pylonów, do których podwieszone są wanty. Most w Skorogoszczy został wybudowany w 2005 r. i ma długość 167 m. Jest to obiekt dwuprzęsłowy z ustrojem nośnym w formie konstrukcji zespolonej stalowo-betonowej podwieszonej do pylonów na filarze za pomocą want. Koszt prac wyceniono na niespełna 450 tys. zł.

We wrześniu wykonawca zakończył remont wiaduktu nad autostradą A4 pomiędzy węzłem Krapkowice i Opole Południe na wysokości miejscowości Odrowąż. Na obiekcie wymieniono nawierzchnię, balustrady oraz kapy chodnikowe i gzymsy. Zadanie zrealizowano za kwotę 1,2 mln zł.