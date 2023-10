W województwie opolskim potwierdzono już ponad 100 tysięcy profili na Platformie Usług Elektronicznych - poinformował Sebastian Szczurek, rzecznik regionalny ZUS w Opolu.

Jak poinformował rzecznik opolskiego ZUS, z możliwości załatwienia spraw w ZUS-ie - bez konieczności wychodzenia z domu i przez siedem dni w tygodniu - korzysta coraz większa grupa Polaków. W skali kraju, na PUE ZUS swój profil zarejestrowano już 12 mln. kont, a w województwie opolskim - ponad 100 tysięcy.

"Platforma Usług Elektronicznych ZUS systematycznie zyskuje nowych użytkowników na Opolszczyźnie. W maju ubiegłego roku liczba potwierdzonych profili na PUE w regionie była bliska 87 tysiącom. W połowie tego roku grono użytkowników PUE w naszym regionie liczyło już ponad 100 tysięcy" - informuje Sebastian Szczurek z opolskiego ZUS.

PUE ZUS to "elektroniczny urząd", dzięki któremu pracownicy mogą uzyskać informacje o swoich ubezpieczeniach, świadczeniach, zwolnieniach lekarskich i składkach. Ponadto online można wysłać wnioski i dokumenty ubezpieczeniowe. Świadczeniobiorcy mają bieżący dostęp do informacji o przyznanych i wypłaconych świadczeniach (emeryturach, zasiłkach, rentach) oraz o rozliczeniach podatkowych wystawionych przez ZUS. Z kolei rodzice przez PUE ZUS mogą złożyć wniosek o świadczenie wychowawcze 500 plus, rodzinny kapitał opiekuńczy, dofinansowanie pobytu dziecka w żłobku oraz o wyprawkę szkolną z programu Dobry Start.

"W pierwszym półroczu 2023 roku mieszkańcy województwa opolskiego założyli i potwierdzili w jednostkach Zakładu niemal 4900 profili na PUE ZUS. Najwięcej - 1877 - klientów zrobiło to w oddziale ZUS w Opolu. Kolejnych niemal 600 klientów uwierzytelniło konto w inspektoracie w Nysie, prawie 500 w placówce w Brzegu, a 360 osób w inspektoracie w Kędzierzynie-Koźlu" - wyliczył rzecznik.

ZUS przypomina, że założenie profilu jest stosunkowo proste. Można to zrobić przez internet - za pomocą profilu zaufanego ePUAP, za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub bankowości elektronicznej. Konto na PUE ZUS można też uruchomić podczas wideorozmowy z pracownikiem ZUS w ramach e-wizyty lub w trakcie osobistej wizyty w placówce ZUS przy pomocy doradców na Sali obsługi klientów.