Opolskie: rolnicy mający ziemię po czeskiej stronie granicy muszą mieć zgodę SG na jej przekraczanie

Od 13 marca przywrócono kontrole osób przekraczających granicę państwa. Dotyczy to także polskich rolników, którzy posiadają część lub całość swoich gruntów po czeskiej stronie granicy. Straż Graniczna przypomina, że w celu uprawy swojego pola, rolnik przekraczający granicę musi posiadać odpowiednie zezwolenie.

W celu uzyskania zgody na przekroczenie granicy należy przesłać wniosek do właściwego ze względu na miejsce przekroczenia granicy Komendanta Placówki Straży Granicznej. Wniosek powinien zawierać: dane personalne wnioskodawcy (należy uwzględnić również osoby wykonujące prace w gospodarstwie rolnym, które znajduje się po stronie państwa sąsiedniego); datę i miejsce planowanego przekroczenia granicy wraz z uzasadnieniem (np. prace polowe w rejonie znaku granicznego nr … ) i adres do korespondencji (adres poczty internetowej).

Jak zaznacza Straż Graniczna, we wniosku można wskazać określony okres czasu związany z wykonywaniem prac polowych. Do wniosku należy dołączyć dokumentację potwierdzającą prawo do dysponowania gruntem. Po uzyskaniu odpowiedniej zgody, osoba wnioskująca każdorazowo, z wyprzedzeniem co najmniej 4 godzin, powinna poinformować właściwą miejscowo Placówkę Straży Granicznej o zamiarze przekroczenia granicy w uzgodnionym miejscu.

Straż Graniczna prosi o korzystanie z poczty elektronicznej. Osoby przekraczające granicę w celu wykonania prac w gospodarstwie rolnym, które znajduje się po obu stronach tej granicy zwolnione są z kwarantanny. Wykaz danych teleadresowych właściwych miejscowo placówek SG zostały zamieszczone na stronie internetowej Śląskiego Oddziału Straży Granicznej.