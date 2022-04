Opracowano nową metodę produkcji ksylitolu. Nie tylko dla produkcji żywności

Firma Fazer opracowała technologię, w której przekształca łuski owsiane z recyklingu w ksylitol. To pierwszy tego rodzaju proces na świecie. Opatentowana technologia zakładu może znaleźć zastosowanie w produkcji żywności, kosmetyków i farmaceutyków.

Autor: op. AT

Data: 28-04-2022, 14:00

Powstał pierwszy na świecie ksylitol z owsa

Fabryka Fazer Xylitol rozpoczęła działalność w Lahti w Finlandii. Zakład o obiegu zamkniętym w opatentowanym procesie przekształca łuski owsiane z recyklingu w ksylitol. To pierwszy tego rodzaju proces na świecie. Opatentowana technologia zakładu może być licencjonowana do innych podmiotów na całym świecie.

Ksylitol to słodzik, który może zastąpić cukier, a ponadto ma również działanie nawilżające i chłodzące w zastosowaniach, od żywności po kosmetyki i farmaceutyki.

Wytwarzanie ksylitolu z łusek owsianych to opatentowana innowacja wykorzystująca technologię opracowaną przez Fazer. Do tej pory łuski owsiane nie były wykorzystywane do celów handlowych. Wcześniej były wykorzystywane głównie do produkcji energii lub paszy dla bydła.

Rynek spożywczy poszukuje ksylitolu

Przemysł spożywczy oraz współcześni konsumenci poszukują zdrowszych alternatyw, które zastąpią biały cukier i poprawią samopoczucie. Ksylitol to słodzik, który jest niskokaloryczny – zawiera tylko 60% kalorii zawartych w cukrze – a mimo to smakuje tak samo słodko.

Opatentowana technologia zakładu może być licencjonowana do innych młynów owsianych, zwiększając w ten sposób potencjalny dostęp do ksylitolu nowej generacji na całym świecie.

Fazer produkuje Fazer Xylitol w trzech różnych formatach: kryształ, granulki i proszek. Komercyjna produkcja Fazer Xylitol rozpoczęła się w kwietniu 2022 roku. Budowa fabryki miała miejsce w latach 2019-2021.

Ślad węglowy produkcji Fazer Xylitol jest bardzo mały, dzięki unikalnemu opatentowanemu procesowi upcyklingu. Pozostała biomasa z łusek owsianych dostarcza odnawialną bioenergię dla fabryk Fazera w Lahti w Finlandii.

Czym jest ksylitol?

Ksylitol to słodzik wytwarzany z ksylozy. Ksyloza znajduje się w owsie oraz innych roślinach i drzewach, takich jak brzoza, buk i kukurydza. Ksylitol jest niskokaloryczny, zawiera tylko 60% kalorii zawartych w cukrze, a jednocześnie jest słodki jak cukier.

Ksylitol posiada oświadczenie zdrowotne zatwierdzone przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności. Wielu dentystów zaleca codzienne stosowanie ksylitolu w celu zmniejszenia ryzyka gromadzenia się płytki nazębnej, która może powodować próchnicę. Przemysłowa produkcja ksylitolu to fińska innowacja, która powstała w 1975 roku. Najpopularniejszymi produktami ksylitolowymi są gumy do żucia i pastylki (np. miętówki).

Fazer o nowatorskiej produkcji ksylitolu

- Nasza nowa fabryka ksylitolu w Finlandii jest doskonałym przykładem gospodarki o obiegu zamkniętym, która zapobiega powstawaniu odpadów i w której strumienie boczne są inteligentnie poddawane recyklingowi. Resztki łusek owsianych po przetworzeniu ksylitolu są wykorzystywane jako bioenergia. Ponieważ żadne materiały nie są wyrzucane, ślad węglowy naszej fabryki jest bardzo niski. Być może mówimy o najbardziej zrównoważonym ksylitolu na świecie - mówi Christoph Vitzthum, prezes i dyrektor generalny Fazer Group.

- Postrzegamy jedzenie jako rozwiązanie. Sposób, w jaki uprawiamy, produkujemy i konsumujemy żywność, ma znaczący wpływ na środowisko, społeczeństwo i nasze samopoczucie. Innowacje i technologie spożywcze sprawiają, że system żywnościowy jest bardziej produktywny, zrównoważony i zdrowy. Ponieważ zrównoważony rozwój jest integralną częścią strategii Fazer, innowacje wspierające gospodarkę o obiegu zamkniętym, takie jak produkcja Fazer Xylitol z łusek owsianych, stanowią przyszły kierunek dla przemysłu spożywczego - kontynuuje Vitzthum.