Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego – Browary Polskie, Polska Izba Mleka, Krajowa Izba Gospodarcza Przemysł Rozlewniczy oraz Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców apelują do do Ministra Telusa o wsparcie ustawy o systemie kaucyjnym.

Organizacje branżowe apelują o uchwalenie ustawy dot. systemu kaucyjnego, fot. shutterstock

Apel organizacji branżowych

- W imieniu: Stowarzyszenia Krajowa Unia Producentów Soków, Polskiej Izby Mleka, Polskiej Federacji Producentów Żywności Związku Pracodawców, Krajowej Izby Gospodarczej Przemysł Rozlewniczy, jako organizacji reprezentujących branże objęte obowiązkami wynikającymi z uchwalonej w dniu 14 kwietnia 2023 r. ustawy o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw, implementującej do polskiego porządku prawnego unijną dyrektywę Single Use Plastic (SUP) apelujemy o jak najszybsze skierowania pod obrady Sejmu i uchwalenia ustawy o systemie kaucyjnym - apelują organizacje branżowe.

Tłumaczą, że brak ustawy nie pozwala na rozpoczęcie już i tak opóźnionych prac nad uruchomieniem systemu kaucyjnego w Polsce. Zarówno branża napojów i wód, soków, napojów mlecznych nie będzie w stanie bez systemu kaucyjnego, osiągnąć wyznaczonych w uchwalonej w tym roku ustawie implementującej w Polsce dyrektywę Single Use Plastic poziomów zbiórki butelek plastikowych jednorazowych (obecny poziom ok. 50%, wymagany już od 2025 r. 77%, a w 2030 już 90%). Oznacza to, że przedsiębiorstwa branży napojowej w Polsce będą musiały płacić zarówno bardzo wysokie karne opłaty produktowe za niezrealizowaną zbiórkę opakowań, jak również ponosić znaczące koszty i być uzależnionym od zakupu za granica recyklatu niezbędnego do osiągnięcia 25% surowca wtórnego w każdej wprowadzonej na rynek butelce plastikowej już od 2025 r. Brak możliwość zbiórki opakowań poprzez system kaucyjny negatywnie wpłynie na konkurencyjność tak ważnych dla polskiej gospodarki żywnościowej branż oraz przełoży się na wzrosty cen detalicznych.

5 miliardów złotych niepotrzebnych strat

- Szanowny Panie Ministrze, jeżeli w ciągu najbliższych dwóch tygodni projekt ustawy o systemie kaucyjnym nie zostanie skierowany do unijnej notyfikacji (3 mieniące) i do procedowania w Sejmie, oznacza to, że system kaucyjny może nie zostać uchwalony w tej kadencji Sejmu, co oznacza, że opóźnienie w uruchomieniu systemu kaucyjnego może przeciągnąć się aż do 2030 r. Oznacza to minimum 5 miliardów złotych niepotrzebnych strat, które obciążą polski budżet, przedsiębiorców i konsumentów To niepotrzebne, szkodliwe dla środowiska i gospodarki opóźnienie - piszą autorzy apelu.

Organizacje podkreślają, że każdy rok opóźnienia w uruchomieniu systemu kaucyjnego w Polsce oznacza nie tylko miliardowe, niepotrzebne straty finansowe zarówno dla budżetu Państwa (z tytułu unijnego podatku Plastic Tax), jak również dla przedsiębiorców z branży napojowej i recyklingowej oznacza również brak możliwości znaczącego zredukowanie ilości odpadów opakowaniowych, które zaśmiecają tereny zielone lub są palone w piecach, przyczyniając się do zanieczyszczenia powietrza w Polsce i zagrażają zdrowiu naszego społeczeństwa.

System kaucyjny cenowo neutralny dla konsumentów

- Już teraz przy obecnym opóźnieniu, pierwotnie zakładany termin realizacji obowiązku zbiórki opakowań przy użyciu systemu kaucyjnego w Polsce od 1 stycznia 2025 roku można uznać za całkowicie nierealny. Bez ustawy nie powstaną podmioty reprezentujące (operatorzy), które zbudują system kaucyjny. Doświadczenia z innych krajów, chociażby Słowacji, w której system działa od 2022 r. wskazują, że pełne dwa lata to niezbędne minimum. Oznacza to, że nawet jeżeli Sejm uchwali ustawę w obecnej kadencji, to możliwy najwcześniejszy ustawowy termin w którym zaczniemy w Polsce zbierać opakowania w systemie kaucyjnym to 1 stycznia 2026 r. W przypadku braku ustawy opóźnienie sięgnie kilku lat - podają organizacje branżowe.

- Pragniemy zapewnić, że obawy, że uchwalenie ustawy spowoduje wzrost cen detalicznych w Polsce, nie znajdują pokrycia w doświadczeniach innych krajów w których wprowadzono system kaucyjny. W żadnym z nich nie miał on zauważalnego wpływu na ceny żywności. Od 1 stycznia 2022 roku system kaucyjny funkcjonuje na Słowacji i żadne dane nie potwierdzają jego wpływu na inflację cen żywności w tym kraju. Na Łotwie, gdzie system został uruchomiony 1 lutego 2022 r. również nie odnotowano widocznego wpływu systemu na inflację cen. System kaucyjny jest cenowo całkowicie neutralny dla konsumentów i nie spowoduje zwiększenia ceny napoju dla konsumentów, gdyż przy zwrocie opakowania, kaucja jest zwracana konsumentowi w całości - informują autorzy apelu.

Brak systemu kaucyjnego uderzy w tradycyjny handel

Organizacje zaznaczają, że koszty inwestycji związanych z systemem kaucyjnym nie powinny też w finalnym rozrachunku obciążać jednostek handlowych, które mają otrzymywać specjalną opłatę, tzw. „handlling fee”, od operatorów za zbiórkę odpadów opakowaniowych w systemie kaucyjnym. Dodatkową wymierną korzyścią z systemu kaucyjnego dla każdej jednostki handlu detalicznego niezależnie od jej wielkości, będzie możliwość dla konsumenta w postaci zwrotu opakowań i odzyskania kaucji, co przekłada się na poziom obrotów sklepu, a tym samym osiągane zyski. Natomiast brak systemu kaucyjnego uderzy w tradycyjny handel, który w odróżnieniu do dużych sieci handlowych nie ma wystarczających zasobów do budowania systemów skupu opakowań, tak jak to dzieje się obecnie.

- Brak systemu kaucyjnego niewątpliwie wzmocni pozycję rynkową dużych sieci handlowych, które dzięki uruchamianym obecnie systemom skupowym, poprzez zbiórkę przy użyciu recyklomatów skutecznie przyciągają do siebie konsumentów budując w ten sposób dodatkową przewagę konkurencyjną nad polskim tradycyjnym handlem oraz dostawcami - tłumaczą autorzy apelu.

- Biorąc powyższe pod uwagę, apelujemy do Pana Ministra o wsparcie naszych działań na rzecz wdrożenia do polskiego porządku prawnego ustawy umożliwiającej powstanie systemu kaucyjnego w Polsce. Mamy nadzieję, że autorytet Pana Ministra i waga sektora gospodarki żywnościowej, który Pan Minister reprezentuje pozwoli podjąć Radzie Ministrów pozytywną decyzję o dalszym procedowaniu ustawy w terminie gwarantującym jej uchwalenie jeszcze w obecnej kadencji Sejmu - apelują organizacje branżowe.