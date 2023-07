W maju resort klimatu skierował do konsultacji projekt rozporządzenia w sprawie stawek opłaty na pokrycie kosztów zagospodarowania odpadów powstałych z produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych oraz utworzenia i utrzymania publicznych systemów zbierania tych odpadów gdzie ustalił stawkę w wysokości 0,20 zł za 1 kg za odpady jednorazowego użytku. Protestują organizacje branżowe.

Organizacje branżowe chcą powrotu do stawki 1 grosz za kg za odpady jednorazowego użytku /fot. Shutterstock

Opakowania objęte opłatą

Opłata obejmowała by pojemniki na żywność, paczki i owijki wykonane z elastycznych materiałów zawierające żywność przeznaczoną do bezpośredniego spożycia z paczki lub owijki bez żadnej dalszej obróbki, pojemników na napoje o pojemności do trzech litrów, kubków na napoje, w tym ich pokrywek i wieczek, lekkich toreb na zakupy z tworzywa sztucznego.

Projekt jest aktem wykonawczym do ustawy. W pierwotnej wersji stawka wyniosła 0,01 zł.

Organizacje branżowe wyrażają sprzeciw

Związek Polskich Przetwórców Mleka w opinii skierowanej do resortu zwraca uwagę na zbyt wysoką opłatę wynoszącą 0,20 zł za 1 kg.

Dotychczasowa propozycja w przedstawianych projektach rozporządzeń wynosiła 0,01 zł. Tak istotna zmiana wysokości stawki powoduje, że przedsiębiorcy przygotowujący swoje założenia finansowo-budżetowe w oparciu o dotychczasowe zapewnienia o zastosowaniu stawki niższej niż maksymalna do wejścia w życie projektowanych rozporządzeń zostali zaskoczeni. W naszej opinii taka stawka jest zdecydowanie za wysoka, w związku z powyższym wnioskujemy o powrót do stawki 0,01 zł za 1 kg - napisano w komunikacie.

Również REKOPOL Organizacja odzysku opakowań chce zmian.

Wnosimy o ustalenie stawek opłat na pokrycie kosztów zagospodarowania odpadów powstałych z produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych oraz utworzenia i utrzymania publicznych systemów zbierania tych odpadów w jednolitej wysokości 0,01 zł za kilogram lub sztukę wprowadzanych produktów. Coraz mniej produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych trafia lub będzie trafiać do przestrzeni publicznej. Takie produkty już obecnie są objęte regulacjami mającymi na celu ograniczenie stosowania jak jednorazowe torebki z tworzyw sztucznych poprzez wprowadzenie opłaty recyklingowej lub są prowadzone prace nad nowymi zasadami ich zbiórki np. jak butelki z tworzyw sztucznych na napoje, czy to na bazie wody czy to na bazie mleka. Uważamy zatem, iż opłata na poziomie 0,01 zł/kg jest wystarczająca na pokrycie kosztów tych odpadów, które do przestrzeni publicznej trafiają - napisała organizacja.

W podobnym tonie wypowiada się Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych.

Także Fundacja ProKarton (reprezentująca branżę producentów kartonów do płynnej żywności) wnosiy o ustalenie stawki dla kartonów do płynnej żywności – jako dla jednego z rodzajów pojemników na napoje o pojemności do trzech litrów – na poziomie 0,01 zł za kilogram wprowadzanych na rynek opakowań.

Brak uzasadnienia dla tak wysokiej opłaty

Z kolei w ocenie Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji ustalenie opłaty wskazanej w tym punkcie w wysokości 0,20 zł za kg wprowadzanych produktów nie znajduje uzasadnienia.

Należy wskazać, że została zaproponowana opłata w maksymalnej wysokości przewidzianej w ustawie. Takie działanie nie znajduje uzasadnienia choćby z tego powodu, że w uzasadnieniu rozporządzenia wprost wskazano, że dane dotyczące ilości wprowadzanych do obrotu produktów jednorazowego użytku, jeśli w ogóle są dostępne, mają charakter szacunkowy. Trudno zatem ustalić, jakie będą konsekwencje takiego rozwiązania. Ponadto wprowadzając od razu najwyższą możliwą stawkę opłaty, ministerstwo pozbawia się możliwości motywowania przedsiębiorców do zmniejszenia ilości wprowadzanych do obrotu produktów objętych omawianą opłatą - pisze POHID.

Wreszcie należy zauważyć, że przepisy rozporządzenia wchodzą w życie już za pół roku i tym samym narażają przedsiębiorców na konieczność poniesienia wydatków, na które nie byli oni przygotowani. Warto zauważyć, że w opublikowanym wcześniej projekcie rozporządzenia wskazano wysokość opłaty na poziomie 0,01 zł za kg i na taką też opłatę byli przygotowani przedsiębiorcy. W naszej ocenie ustalenie opłaty na niższym poziomie pozwoliłoby sprawdzić" - dodaje.

Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców uważa, że zaproponowana w projekcie rozporządzenia wysokość opłaty wynosząca 0,20 zł za 1 kg jest zbyt wysoka.

W procesie legislacyjnym ustawy w załączonym do niej projekcie rozporządzenia była wpisana we wszystkich pozycjach stawka 0,01 zł. Przedsiębiorcy robiąc progresywne założenia budżetowe na najbliższe lata opierali się na stawce 0,01 zł, zwłaszcza, że temat wysokości tej stawki był poruszany podczas dyskusji nad projektem ustawy i ze strony ministerstwa pojawiały się wówczas informacje, iż rzeczywista stawka będzie znacznie niższa niż maksymalna stawka określona w treści ustawy, a odzwierciedleniem tych zapewnień miały być zapisy w projekcie rozporządzenia załączonego do projektu ustawy, czyli stawka 0,01 zł. Przedsiębiorcy nie są gotowi na ponoszenie opłaty na poziomie 0,20 zł/kg - napisała Federacja.

Zmian domaga się też Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków (KUPS).