Organizacje rolnicze chcą odłożenia w czasie strategii "Od pola do stołu"

Odłożenie w czasie i wprowadzenie zasadniczych zmiany w unijnej strategii „Od pola do stołu” oraz natychmiastowe poluzowanie restrykcji dotyczących stosowania środków ochrony roślin i nawozów. To najważniejsze wnioski ze spotkania unijnych ekspertów do spraw fitosanitarnych, które odbyło się w cieniu pandemii koronawirusa.