Organizacje rolnicze chcą większego wsparcia dla rolników przez reformę WPR

Negocjacje nad nową Wspólną Polityką Rolną weszły już na poziom unijnego dialogu trójstronnego (trilogu) pomiędzy Komisją Europejską, Parlamentem Europejskim oraz państwami członkowskimi. Oficjalne stanowisko Copa-Cogeca wobec planów Komisji Europejskiej wprowadzenia w europejskim rolnictwie Zielonego Ładu stwierdza jasno: „W dążeniu do nowej, bardziej ekologicznej polityki kluczowe znaczenie ma umożliwienie wszystkim przeprowadzenia sprawiedliwej transformacji. Rolnicy i ich spółdzielnie stoją w obliczu wielu wyzwań, a to właśnie oni odczują największe skutki dla swoich źródeł utrzymania i działalności gospodarczej. Nie powinno tak być. Koszty wdrożenia nowej polityki muszą być rozłożone na wszystkich, od rolników i przetwórców po detalistów i konsumentów. Nie można o nikim zapomnieć i trzeba chronić najbardziej narażone osoby przed niezamierzonymi konsekwencjami tej nowej polityki”.

Podczas spotkania grupy roboczej „Wspólna Polityka Rolna” Copa-Cogeca zwrócono uwagę, że nowe wyzwania jakie stawiane są przed rolnikami powodują, że muszą oni otrzymywać minimum 60% unijnych funduszy w formie dopłat bezpośrednich. - Jeżeli do tego doda się płatności powiązane z produkcją, młodego rolnika i interwencje sektorowe to zostaje 20% na obowiązkowe dla państwa, ale dobrowolne dla rolnika, eko-programy w ramach Zielonego Ładu. I to jest zdaniem polskich i unijnych organizacji rolniczych odpowiednia proporcja – powiedział po posiedzeniu grupy roboczej „Wspólna Polityka Rolna” Copa-Cogeca Jerzy Wierzbicki prezes Polskiego Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego delegowany przez Federację Branżowych Związków Producentów Rolnych.

Zdaniem Copa-Cogeca jeżeli oczekuje się, że Wspólna Polityka Rolna ma zapewnić bezpieczeństwo żywnościowe Unii Europejskiej oraz wspierać Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDG) oraz zadania klimatyczne wynikające z Porozumienia Paryskiego europejscy rolnicy muszą otrzymać bezpośrednie wsparcie finansowe na poziomie nie mniejszym niż to jest obecnie. Problemem może być jednak dostępność do tych środków. Nowa zielona architektura WPR wprowadza bowiem nowe obowiązki od których zależy otrzymanie unijnych dotacji. - Rolnicy mogą przestrzegać tych dodatkowych zobowiązań tylko wtedy, gdy są dostatecznie wynagradzani za ich wypełnianie. Dochody w rolnictwie pozostają na niskim poziomie a dodatkowe wymagania dotyczące środowiska i klimatu powodują dodatkowe koszty dla rolników - powiedział po posiedzeniu grupy roboczej „Wspólna Polityka Rolna” Copa-Cogeca Jerzy Wierzbicki z PZPBM.