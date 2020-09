Organizacje rolnicze proszę Prezydenta o zawetowanie zmian w ustawie o ochronie zwierząt

- Apelujemy do Prezydenta RP o obronę interesów polskiej wsi i zawetowania procedowanych przez Parlament przepisów, które mogą doprowadzić do bankructwa tysiące rodzinnych gospodarstw rolnych - pisze do Prezydenta Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych.