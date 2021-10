Organizacje rolnicze razem krytykują Zielony Ład

4 października członkowie Rady Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych podczas swojego posiedzenia jednogłośnie zdecydowali o poparciu ostatniego stanowiska Copa-Cogeca dotyczącego przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej.

Autor: portalspożywczy.pl

Data: 15-10-2021, 14:34

Organizacje rolnicze razem krytykują Zielony Ład /fot. Unsplash

Zwrócono w nim uwagę na kolejne pojawiające się opracowania, które dowodzą, że wprowadzenie strategii „Od pola do stołu” oraz strategii „Bioróżnorodności” oznacza dla unijnych rolników dodatkowe, znaczne koszty, które mogą zachwiać rentownością całej produkcji rolnej. Badania prowadzone przez USDA, HFFA Research, unijne Wspólne Centrum Badawcze (JRC), Uniwersytet Kiloński, a także Uniwersytet i Ośrodek Badawczy Wageningen (WUR) pozwoliły na wyciągnięcie kilku niepokojących wniosków.

Po pierwsze, unijna produkcja rolna będzie spadać, a w przypadku niektórych produktów będzie to spadek drastyczny.

Po drugie, będziemy świadkami przenoszenia europejskiej produkcji rolnej do państw trzecich a w efekcie do ucieczki emisji gazów cieplarnianych do innych krajów.

Po trzecie, Unia Europejska stanie się importerem netto żywności, co pozostaje w bezpośredniej sprzeczności z promowaną w czasie kryzysu covidowego strategią niezależności.

I wreszcie po czwarte, skutkiem wprowadzenia Europejskiego Zielonego Ładu będą znaczne podwyżki cen żywności w sklepach i zachwianie bezpieczeństwa żywnościowego obywateli UE.

Europejskiej organizacje rolnicze niepokoi, że Komisja Europejska wciąż nie przeprowadziła własnych badań dotyczących skutków planowanych zmian, które mają wejść w życiu już w 2023 r. - FBZPR i inne organizacje rolnicze skupione w Copa-Cogeca uważają, że skończył się już czas na debaty polityczne. Wszyscy mają świadomość, że trzeba iść w kierunku zmian w rolnictwie, które doprowadzą do ograniczania emisji gazów cieplarnianych. Ale aby dalej się zmieniać musimy zacząć mówić o konkretnych rozwiązaniach. A do tego potrzebna jest świadomość wyzwań, z którymi przyjdzie się nam mierzyć po wprowadzeniu strategii „Od pola do stołu”. Dlatego po raz kolejny wzywamy Komisji Europejską po niezwłocznego opracowania oceny skutków wprowadzenia reformy Wspólnej Polityki Rolnej – powiedział Marian Sikora przewodniczący Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych.

Stanowisko Copa-Cogeca zostało także poparte przez 26 innych europejskich organizacji.