Aplikacja lojalnościowa Orlen Vitay ma już 5 mln użytkowników - ogłosił w czwartek koncern. Według Orlenu to efekt m.in. wakacyjnej promocji na paliwa, która trwa do 31 sierpnia. Dodano, że letnia promocja cieszy się w tym roku większym powodzeniem niż przed rokiem.

"Aplikacja lojalnościowa Orlen Vitay ma już 5 mln użytkowników. To efekt m.in. wakacyjnej promocji, dzięki której klienci mogą skorzystać z promocyjnej ceny na paliwa" - podał w czwartek Orlen. Koncern zwrócił przy tym uwagę, że "w pierwszym tygodniu promocji, Orlen Vitay była najchętniej pobieraną darmową aplikacją na urządzenia z systemem Android".

"Orlen konsekwentnie rozwija portfolio swoich usług cyfrowych. 5 mln użytkowników aplikacji Orlen Vitay jest dowodem skuteczności działań, wpisujących się w plan rozwoju segmentu detalicznego" - ocenił dyrektor biura rozwoju kanałów cyfrowych i relacji z klientami Orlen Bartosz Niemaczek, cytowany w komunikacie koncernu.

Jak przypomniano w informacji, Orlen Vitay to aplikacja lojalnościowa ułatwiająca klientom stacji paliw Orlen korzystanie z promocji - dzięki aplikacji klienci zyskują dostęp do kuponów z rabatami oraz zdobywają dodatkowe punkty Vitay za zakupy w placówkach koncernu.

"Aplikacja umożliwia też obsługę kart, takich jak Biznestank, Karta Dużej Rodziny i Vitay za pomocą jednego kodu QR. W połączeniu z Orlen Pay pozwala na szybkie i bezpieczne płatności za paliwo czy myjnię - bezpośrednio przy dystrybutorze" - wyjaśniono w komunikacie.

Orlen ocenił, że letnia promocja na jego stacjach "cieszy się w tym roku jeszcze większym powodzeniem niż w ubiegłym". Jak podał koncern, od 30 czerwca do 8 sierpnia klienci zrealizowali o 16 proc. więcej kuponów promocyjnych, niż w analogicznym okresie 2022 r. "Ponad 1/3 całego paliwa sprzedanego w tym czasie na stacjach Orlen została kupiona po promocyjnej cenie" - zaznaczono w informacji.

Jak zauważył Orlen, od startu promocji 30 czerwca liczba użytkowników aplikacji Orlen Vitay do 8 sierpnia zwiększyła się o ponad 600 tys. "Wakacyjna promocja na stacjach Orlen trwa do 31 sierpnia" - przypomniał koncern.

Orlen wyjaśnił, że zarejestrowani użytkownicy programu lojalnościowego Vitay mogą kupić paliwa tańsze o 30 gr za litr, natomiast posiadacze Karty Dużej Rodziny otrzymają rabat 40 gr na każdym zatankowanym w ramach limitu litrze.

"Każdy uczestnik promocji mógł uzyskać rabat na paliwa podczas czterech tankowań w okresie 30 czerwca - 31 lipca, i nadal może skorzystać z czterech kolejnych tankowań w okresie 1 sierpnia - 31 sierpnia 2023 r. Limit pojedynczego tankowania z rabatem to 50 litrów" - zaznaczył koncern.

Grupa Orlen ma siedem rafinerii: cztery w Polsce - w tym największą w Płocku, a także dwie w Czechach i jedną na Litwie. Ma też ok. 3,1 tys. stacji paliw w Polsce, Niemczech, Czechach oraz na Słowacji, Litwie i na Węgrzech. Posiada również rozbudowany segment petrochemiczny oraz segment wydobywczy węglowodorów. Ponadto Grupa Orlen prowadzi szereg inwestycji związanych z energetyką odnawialną, jak farmy wiatrowe i fotowoltaiczne. Do 2030 r. zamierza uruchomić co najmniej jeden mały reaktor jądrowy SMR.

Udział Skarbu Państwa w Orlenie wynosi 49,9 proc.