Orlen od 30 czerwca do 31 sierpnia wprowadza wakacyjną promocję na paliwa - ogłosił w piątek prezes koncernu Daniel Obajtek. Promocja dla uczestników programu lojalnościowego Vitay przewiduje do 400 litrów paliwa w cenie niższej o 30 groszy.

Jak dodał prezes Orlenu, promocja przewiduje możliwość zatankowania na stacjach koncernu w okresie od 30 czerwca do 31 sierpnia br. czterokrotnie w ciągu miesiąca do 50 litrów paliwa w cenie niższej o 30 groszy od aktualnej ceny. Ogółem promocja obejmuje możliwość zatankowania po niższej cenie 400 litrów paliwa przez dwa wakacyjne miesiące. Dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny rabat wyniesie 40 groszy na litrze.

Promocja obejmie uczestników programu lojalnościowego Vitay - poinformował Daniel Obajtek podczas konferencji prasowej. "Skorzystać z tej promocji mogą wszyscy nasi klienci, którzy posiadają aplikację Vitay lub klienci, którzy pobiorą aplikację Vitay. Ale również osoby, które posiadają karty Vitay" - wyjaśnił Obajtek.

Jak przypomniał, ubiegłoroczna promocja przewidywała do trzech tankowań miesięcznie po 50 litrów, a w jej czasie klienci zrealizowali ok. 16 mln kuponów rabatowych na tańsze tankowanie. "Chciałbym, aby ten standard, który wprowadza Orlen, był standardem, który będzie się powtarzał w następnych latach. Dla nas jest klient, pozyskiwanie klienta i zadowolenie klienta" - podkreślał Obajtek. "Wyznaczamy pewne trendy i widzimy, że konkurencyjne firmy, które również prowadzą sprzedaż detaliczną idą w ślad za nami i to jest dobra tendencja na rynku" - oceniał.

Jak dodał, Orlen może takie promocje robić, ponieważ jest "zdecydowanie większym, nierozdrobnionym koncernem, który zdywersyfikował zakupy ropy, poprzez wszelkie inicjatywy optymalizacyjne ma zdecydowanie lepszą płynność i zdecydowanie lepiej może modelować rynek". "Rynek musi być i jest konkurencyjny" - zastrzegł Obajtek. Wielkość firmy daje stabilizację - zaznaczył.

Jak poinformował, w ciągu dwóch lat nastąpi całkowity rebranding i standaryzacja wszystkich stacji Orlenu, także tych za granicą. Część stacji w Czechach jest pod marką Benzina, one przechodzą rebranding na markę Orlen. Część stacji w Niemczech jest pod marką Star. One również przechodzą na markę Orlen. Sądzę, że w ciągu dwóch lat będzie całkowity rebranding i standaryzacja wszystkich stacji. To zdecydowanie bardziej nas wzmocni" - powiedział Obajtek.

Wskazał, że Orlen cały czas zwiększa liczbę stacji paliw. "W naszej strategii to jest 3,5 tys. stacji. Moje ambicje są zdecydowanie większe. Teraz posiadamy 3 130 stacji, cały czas tę liczbę zwiększamy poprzez rozbudowę (...) stacji i mniejsze, drobne akwizycje. (...) Po to to robimy, byśmy mieli większą siłę, byśmy mogli bardziej inwestować, byśmy mogli przeprowadzać transformację, która jest konieczna dla naszej gospodarki i byśmy byli firmą, która wychodzi naprzeciw naszym klientom, którzy mogą być dumni z rozwoju Orlenu" - stwierdził Obajtek.

Orlen to koncern prowadzący działalność w Europie Środkowej i Kanadzie. Udział Skarbu Państwa w spółce wynosi 49,90 proc. Koncern ma m.in. siedem rafinerii w Polsce, Czechach i na Litwie, oraz ok. 3,1 tys. stacji paliw w Polsce, Niemczech i Czechach, a także na Słowacji, Litwie i Węgrzech. W listopadzie 2022 r. Orlen formalnie zakończył proces przejęcia GK PGNiG, największego dostawcy gazu w Polsce, a wcześniej Grupy Lotos - drugiego w kraju dostawcy paliw. Do Grupy Orlen należy też Energa, producent energii elektrycznej, oraz Anwil wytwarzający m.in. nawozy azotowe i tworzywa sztuczne.