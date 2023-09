Biznes i technologie

Orlen: pod koniec sierpnia liczba punktów Orlen Paczki przekroczyła 10 tys.

Autor: PAP

Data: 26-09-2023, 10:54

Pod koniec sierpnia liczba punktów odbioru Orlen Paczki przekroczyła 10 tys. - poinformował we wtorek Orlen. Dodano, że przesyłki można nadać i odebrać w ponad 3,4 tys. automatów paczkowych, ok. 1,1 tys. stacji paliw, w 700 kioskach Ruchu i ok. 5 tys. punktów partnerskich.