W ramach ogłoszonych wyników przyznawania 6 nowych lokalizacji farm wiatrowych na Bałtyku, największą liczbę punktów w przypadku 5 lokalizacji otrzymała Grupa Orlen - poinformował koncern. Dodano, że oznacza to, że potencjał spółki w offshore może wkrótce powiększyć się o ok. 5,2 GW.

We wtorek resort infrastruktury ogłosił wyniki procesu przyznawania sześciu nowych lokalizacji farm wiatrowych planowanych na polskich wodach Morza Bałtyckiego. Największą liczbę punktów w przypadku pięciu lokalizacji otrzymała Grupa Orlen.

"Grupa Orlen jest najlepiej przygotowanym w Polsce koncernem do realizacji wielkoskalowych inwestycji w branży offshore wind. To efekt zdobytego już doświadczenia m.in. przy realizacji projektu Baltic Power oraz budowie pierwszego w Polsce terminala instalacyjnego morskich farm wiatrowych" - przekonuje cytowany w komunikacie prezes Orlenu Daniel Obajtek.

Dodał, że doświadczenie koncernu zostanie wykorzystane przy budowie kolejnych farm, w tym na pięciu nowych koncesjach, które "właśnie udało się nam zabezpieczyć". "Realizacja tych inwestycji może zwiększyć potencjał Grupy Orlen w morskiej energetyce wiatrowej do ok. 5,8 GW. Planowane inwestycje na Bałtyku są kluczowe z punktu widzenia realizacji strategii biznesowej multienergetycznego koncernu, ale też bezpieczeństwa energetycznego regionu" - podkreślił szef Orlenu.

Wyjaśniono, że w procesie koncesyjnym oceniano m.in. wkład projektu w realizację krajowych i unijnych celów klimatycznych, doświadczenie w realizacji projektów energetycznych oraz możliwość ich finansowania. Koncesje, które zabezpieczyła Grupa Orlen znajdują się na wysokości Kołobrzegu oraz Łeby i są usytuowane około 30 km od linii brzegowej.

Zgodnie ze strategią spółki, koncern zakłada uzyskanie ok. 9 GW mocy zainstalowanych w OZE do 2030 roku. Część z nich mają stanowić projekty morskiej energetyki wiatrowej, dlatego koncern wystąpił z wnioskami na 11 pozwoleń lokalizacyjnych. "Wraz z ogłoszonymi przez Ministerstwo Infrastruktury wynikami potencjał wytwórczy posiadanych przez Grupę Orlen koncesji wzrośnie o ok. 5,2 GW" - zaznaczono.

Przypomniano, że realizowana wraz z kanadyjskim Northland Power inwestycja Baltic Power jest najbardziej zaawansowanym projektem budowy morskiej farmy wiatrowej w Polsce. W maju br. Baltic Power rozpoczął w Gminie Choczewo budowę lądowej infrastruktury umożliwiającej dostarczenie energii elektrycznej produkowanej na morzu do sieci krajowej. Prace na morzu rozpoczną się w roku 2024, a w 2026 r. farma Baltic Power ma zacząć produkować energię.

Orlen podjął też decyzję o budowie pierwszego w Polsce terminala instalacyjnego morskich farm wiatrowych w porcie Świnoujście. Ma być on gotowy na przełomie 2024 i 2025 roku. Terminal posłuży w pierwszej kolejności do realizacji projektu Baltic Power, będzie wspierał także obsługę projektów innych deweloperów oraz kolejnych inwestycji Orlen w offshore.