Orlen Projekt z Grupy Orlen podpisał z Agencją Rozwoju Przemysłu ostateczną umowę kupna ponad 74 proc. udziałów spółki ENERGOP. Jak podał w piątek koncern, transakcja zwiększy potencjał Grupy Orlen przy realizacji inwestycji, w których ważnym elementem są zaawansowane technologicznie rurociągi.

Informując o umowie, Orlen podał, że warunkiem jej zawarcia była decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który wydał zgodę na transakcję. "Dla ENERGOP wejście do Grupy Orlen to gwarancja dynamicznego i stabilnego rozwoju" - zapewnił Orlen.

Odnosząc się do umowy Orlen Projekt z Agencją Rozwoju Przemysłu na kupno ponad 74 proc. udziałów spółki ENERGOP z siedzibą w Soczaczewie, Orlen podkreślił, że "transakcja zwiększy potencjał Grupy Orlen w zakresie realizacji inwestycji przemysłowych, w których ważnym elementem są zaawansowane technologicznie rurociągi".

"ENERGOP posiada bogate doświadczenie w zakresie kompleksowej prefabrykacji rurociągów, zbiorników i konstrukcji stalowych. Włączenie tej spółki do Grupy Orlen Projekt pozwoli zabezpieczyć efektywną realizację licznych przedsięwzięć związanych z produkcją rafineryjną, wydobyciem i obrotem gazem oraz produkcją petrochemiczną" - ocenił prezes Orlenu Daniel Obajtek. Zwrócił przy tym uwagę, że inwestycje w tych segmentach stanowią ważny element realizacji strategii Grupy Orlen do 2030 r.

"Jestem przekonany, że dzięki dotychczasowej, wieloletniej współpracy Orlen Projekt z ENERGOP włączenie tej spółki w struktury Grupy będzie procesem płynnym a uzyskane synergie przyniosą obopólne korzyści, również dla pracowników ENERGOP" - stwierdził Obajtek, cytowany w komunikacie koncernu.

Jak wskazał Orlen, "wejście ENERGOP w skład Grupy Orlen Projekt zwiększy możliwości koncernu w zakresie realizacji projektów wykorzystujących instalacje rurociągowe". "Często są to projekty dotyczące infrastruktury krytycznej. ENERGOP posiada kompetencje nie tylko z zakresu produkcji, ale również prefabrykacji i kompletnego montażu takich instalacji" - podkreślono w informacji.

Według wiceministra aktywów państwowych Macieja Małeckiego, wejście spółki ENERGOP do Grupy Orlen "to transakcja korzystna dla obu stron". "ENERGOP znalazł się w największej polskiej grupie kapitałowej. Praca na rzecz płockiego koncernu to gwarancja rozwoju dla firmy i ludzi tam zatrudnionych. Pracownicy mogą być pewni, że ich miejsca pracy nie znikną, że firma ma zapewnioną stabilizację na wiele lat" - zaznaczył.

Małecki dodał, że z kolei Orlen dołącza do swoich aktywów "doświadczoną firmę, która realizowała i realizuje kontrakty w Polsce i za granicą". "ENERGOP ma wysoko wykwalifikowane kadry i zasoby, które pomogą Orlenowi kompleksowo zabezpieczyć realizację wielu inwestycji przemysłowych, jakie w najbliższych latach planuje przeprowadzić płocka spółka" - powiedział wiceszef resortu aktywów państwowych.

Orlen podał, że w wyniku transakcji Orlen Projekt przejął 74,11 proc. udziałów w ENERGOP. Właścicielem pozostałych udziałów jest Skarb Państwa.

Grupa Orlen to multienergetyczny koncern, który posiada m.in. siedem rafinerii: cztery w Polsce - w tym największą w Płocku, dwie w Czechach i jedną na Litwie. Ma także ok. 3,1 tys. stacji paliw w Polsce, w Niemczech, w Czechach oraz na Słowacji, na Litwie i na Węgrzech. Zarządza również rozbudowanym segmentem petrochemicznym i segmentem wydobywczy węglowodorów. Jednocześnie prowadzi inwestycje związane z energetyką odnawialną, jak farmy wiatrowe i fotowoltaiczne. Do 2030 r. zamierza uruchomić co najmniej jeden mały reaktor jądrowy SMR.

W lutym tego roku zaktualizowano strategię Grupy Orlen do 2030 r., uwzględniając priorytetowe cele multienergetycznego koncernu, jaki powstał po fuzji z Grupą Energa, Grupą Lotos i PGNiG. Zgodnie z założeniami, do końca dekady nakłady inwestycyjne Grupy Orlen wyniosą ok. 320 mld zł. Według zapowiedzi koncernu, w tym roku Grupa Orlen ma przeznaczyć rekordowe 36 mld zł "na realizację strategicznych inwestycji trwale zwiększających bezpieczeństwo energetyczne i niezależność surowcową Polski".

Skarb Państwa posiada 49,9 proc. udziałów w Orlenie.