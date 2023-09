Orlen prowadzi postępowanie, dotyczące pilotażu konceptu samoobsługowego punktu gastronomicznego. Celem jest analiza rynku w tym zakresie. Odpowiedzi na zapytanie o informację można składać do 3 października - podał koncern.

W opublikowanej dokumentacji postępowania "Pilotaż konceptu samoobsługowego punktu gastronomicznego sieci Orlen" koncern wyjaśnił, że "przedmiotem zapytania jest weryfikacja dostępnych na rynku innowacyjnych rozwiązań dla małoformatowych obiektów sprzedaży detalicznej".

W ogłoszeniu wskazano, że zakres zapytania dotyczy "usługi dostarczenia kompleksowego rozwiązania umożliwiającego przeprowadzenie testu konceptu samoobsługowego punktu gastronomicznego".

"Orlen, aby bezpiecznie rozwijać koncepty handlowe funkcjonujące poza stacjami paliw, zainteresowany jest przetestowaniem konceptu samoobsługowych punktów gastronomicznych" - zaznaczył koncern. Podał przy tym, że jako samoobsługowy punkt gastronomiczny należy traktować obiekt, w którym umieszczone będą samoobsługowe maszyny oferujące ciepły asortyment gastronomiczny, np. hot-dogi, pizzę, pierogi, zupy oraz inne propozycje, zgodnie z portfolio zainteresowanych oferentów.

"Orlen w ramach pilotażu zakłada współpracę z konsorcjum lub dostawcą, który jest w stanie dostarczyć kompleksowe rozwiązanie opisanego zagadnienia" - zapowiedział koncern. W ogłoszeniu poinformowano, że zapytania w ramach postępowania można składać do 2 października, natomiast odpowiedzi do 3 października.

Strategia Orlen 2030, określająca priorytety firmy do końca tej dekady, przewiduje m.in. "dynamiczny rozwój segmentu detalicznego, oparty o rozbudowę sieci sprzedaży i znaczące poszerzenie oferty". Dokument wskazuje też, że "Grupa Orlen będzie konsekwentnie pozyskiwać nowe grupy klientów, dzięki szerokiej, zintegrowanej ofercie pozapaliwowej".

W ostatnim czasie Orlen ogłosił zapytanie o informacje w sprawie pilotażu konceptu samoobsługowego punktu sprzedaży detalicznej dla kategorii FMCG, produktów szybkozbywalnych. Jego celem, jak podał koncern w dokumentacji tego postępowania, jest również analiza rynku.

Grupa Orlen to multienergetyczny koncern, który posiada m.in. siedem rafinerii: cztery w Polsce - w tym największą w Płocku, dwie w Czechach i jedną na Litwie. Ma ok. 3,1 tys. stacji paliw w Polsce, w Niemczech, w Czechach oraz na Słowacji, na Litwie i na Węgrzech. Posiada również rozbudowany segment petrochemiczny i segment wydobywczy węglowodorów.

Grupa Orlen prowadzi również inwestycje związane z energetyką odnawialną, jak farmy wiatrowe i fotowoltaiczne. Do 2030 r. zamierza uruchomić co najmniej jeden mały reaktor jądrowy SMR.

W lutym tego roku zaktualizowano strategię Grupy Orlen do 2030 r., uwzględniając priorytetowe cele multienergetycznego koncernu, jaki powstał po fuzji z Grupą Energa, Grupą Lotos i PGNiG. Zgodnie z założeniami, do końca dekady nakłady inwestycyjne Grupy Orlen wyniosą ok. 320 mld zł.