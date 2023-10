Sfinalizowano zakup farm wiatrowych Ujazd, Dobrzyca oraz Dominowo, o łącznej mocy ponad 140 MW - poinformowała w czwartek Grupa Orlen. Orlen obecnie ma blisko 500 MW mocy zainstalowanych w lądowych farmach wiatrowych.

"Orlen sukcesywnie realizuje strategię, której celem jest zapewnienie Polakom niskoemisyjnej i atrakcyjnej cenowo energii. Lądowe farmy wiatrowe odgrywają zasadniczą rolę w naszych działaniach. Sfinalizowana dziś umowa wzmacnia potencjał wytwórczy koncernu, powiększając go o jednostki wyposażone w najnowocześniejsze turbiny wiatrowe w kraju. Ta inwestycja pozwoliła nam osiągnąć 500 MW mocy zainstalowanych w lądowych farmach wiatrowych, potwierdzając pozycję Orlenu jako jednego z wiodących podmiotów w obszarze transformacji energetycznej Polski" -wskazał cytowany w komunikacie spółki prezes Orlenu Daniel Obajtek.

Wyjaśniono, że sfinalizowana transakcja z EDP Renewables obejmuje zakup trzech farm wiatrowych położonych w Wielkopolsce, w pobliżu miejscowości Dobrzyca (49,9 MW), Ujazd (30 MW) oraz Dominowo (62,4 MW). Dodano, że jednostki o łącznej mocy 142 MW będą produkować energię, która może zasilić ok. 240 tys. gospodarstw domowych. Orlen przekazał, że zakupione farmy mogą zostać rozbudowane o instalacje fotowoltaiczne o łącznej mocy do ok. 160 MW, wykorzystując do tego już istniejące przyłącze sieciowe (tzw. cable pooling). Bezpośrednim właścicielem nowych aktywów jest spółka Orlen Wind 3.

Orlen już po raz kolejny inwestuje w farmy wiatrowe w Wielkopolsce. Działa tam już farma wiatrowa Przykona o mocy ok. 33 MW, która należy do Energi Wytwarzanie z Grupy Orlen. Przypomniano, że w październiku br. koncern poinformował też o podpisaniu warunkowej umowy zakupu dwóch farm od brytyjskiego Octopus Renewables Infrastructure Trust PLC o łącznej mocy 60 MW. Pierwsza z nich - Kuślin - położona jest w Wielkopolsce, w pobliżu miejscowości Nowy Tomyśl. Druga farma - Krzęcin - zlokalizowana jest w woj. zachodniopomorskim, w pobliżu Choszczna. Transakcja ma zostać sfinalizowana jeszcze w tym roku.

Spółka dodała, że w lipcu bieżącego roku, Energa Wytwarzanie podpisała z firmą Greenvolt umowę przedwstępną na zakup farmy wiatrowej Sompolno o mocy 26 MW, zlokalizowanej także w Wielkopolsce. Farma osiągnie gotowość operacyjną w połowie 2024 r.

Orlen przekazał, że dzięki finalizacji transakcji z EDP Renewables koncern obecnie posiada w swoim portfelu 13 farm wiatrowych zlokalizowanych na lądzie. Należące do Orlenu farny wiatrowe w 2022 r. wyprodukowały prawie 747 GWh energii elektrycznej.

Zgodnie z planem do końca dekady Orlen chce osiągnąć poziom 9 GW mocy zainstalowanej w odnawialnych źródłach energii.

"Oprócz lądowych farm wiatrowych i fotowoltaicznych, koncern aktywnie rozwija obszar morskiej energetyki wiatrowej. W ostatnich dniach Grupa Orlen podjęła finalną decyzję inwestycyjną dotyczącą budowy pierwszej polskiej farmy wiatrowej Baltic Power. Inwestycja, która w 2026 roku włączy do polskiego systemu moc blisko 1,2 GW, będzie realizowana wspólnie z kanadyjskim Northland Power. Baltic Power będzie w stanie wyprodukować czystą, dostępną energię, która może zasilić 1,5 miliona gospodarstw domowych" - dodano.

Przypomniano, że w ostatnim czasie pozyskano też koncesje na budowę kolejnych pięciu morskich farm wiatrowych o łącznej mocy 5,2 GW. "Cztery z pięciu koncesji znajdują się na Ławicy Odrzańskiej, na wysokości Kołobrzegu. Piąta lokalizacja położona jest na Ławicy Słupskiej i graniczy z obszarem, na którym powstaje farma Baltic Power" - wyjaśniono.