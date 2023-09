Biznes i technologie

Orlen szacuje, że w 2024 r. będzie potrzebował 700 tys. m sześc. bioetanolu

Grupa Orlen szacuje, że jej zapotrzebowanie na bioetanol wzrośnie w 2024 r. o ok. 50 proc. i wyniesie prawie 700 tys. m sześc. - podała spółka w piątek. Jak zaznaczono, do wyprodukowania takiej ilości bioetanolu potrzeba ok. 2 mln ton zbóż.