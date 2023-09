W ciągu najbliższych miesięcy Orlen rozpocznie eksploatację złoża Tommeliten Alpha na Norweskim Szelfie Kontynentalnym, co zapewni mu dodatkowe 0,5 mld metrów sześc. gazu ziemnego rocznie - poinformował w środę koncern.

"To jeden z dziewięciu projektów inwestycyjnych zainicjowanych w ostatnich dwóch latach, którego celem jest zwiększenie produkcji gazu przez Grupę ORLEN na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. Surowiec wydobywany z nowych złóż trafi rurociągiem Baltic Pipe do Polski, wzmacniając bezpieczeństwo i niezależność energetyczną kraju" - podkreślił Orlen w komunikacie.

Zwrócono uwagę, że Tommeliten Alpha to jeden z większych projektów inwestycyjnych realizowanych obecnie na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. "Na złożu prowadzone są już ostatnie prace niezbędne do uruchomienia produkcji" - zaznaczył Orlen. Podano też, że ponad 42 proc. udziałów w Tommeliten Alpha należy do PGNiG Upstream Norway z Grupy Orlen. Zasoby złoża oceniane są na 80-174 mln baryłek ekwiwalentu ropy naftowej, z czego udział Grupy Orlen wynosi 33-73 mln baryłek. Oprócz gazu ziemnego z Tommeliten Alpha będzie pozyskiwany kondensat i ropa naftowa.

"Norwegia jest dla nas strategicznym rynkiem zagranicznym, jeśli chodzi o rozwój wydobycia gazu ziemnego. Do końca 2030 r. produkcja własna tego surowca z naszych złóż na Norweskim Szelfie Kontynentalnym wzrośnie prawie dwukrotnie, do 6 mld m sześc. gazu rocznie" - zapowiedział, cytowany w informacji, prezes Orlenu Daniel Obajtek.

Dodał, że wydobycie ze złoża Tommeliten Alpha zostanie uruchomione za kilka miesięcy. "Pod względem zasobów to nasze drugie największe złoże w Norwegii, które zapewni nam pół miliarda metrów sześciennych gazu rocznie. Równolegle zagospodarowujemy kolejne złoża, co pozwoli zapewnić stabilne dostawy gazu ziemnego dla polskiego przemysłu i polskich rodzin" - zapewnił Obajtek.

W komunikacie przypomniano, że po przejęciu Lotosu i PGNiG Orlen zintegrował ich norweskie aktywa, aby dzięki uzyskanym synergiom zwiększyć możliwość inwestowania w poszukiwania i wydobycie ropy i gazu w tym kraju.

Orlen wskazał, że PGNiG Upstream Norway (PUN) prowadzi już wydobycie na 18 złożach. W maju tego roku spółka przejęła aktywa Lotos Exploration & Production Norge - drugiej norweskiej spółki wydobywczej Orlenu. Wskazano, że w wyniku integracji powstał podmiot, który pod względem zasobów oraz produkcji ropy i gazu znajduje się w pierwszej dziesiątce firm spośród prawie 30 prowadzących aktywną działalność na Szelfie. "Jeśli chodzi o zasoby i produkcję samego gazu ziemnego spółka zajmuje 8. miejsce, natomiast pod względem liczby koncesji - piąte. PUN posiada udziały w 91 koncesjach. W ostatnim kwartale 2022 r. wydobycie norweskich spółek z Grupy Orlen osiągnęło 88 tys. baryłek dziennie" - dodano.

W komunikacie podano, że w całym 2022 roku koncern wyprodukował ze swoich norweskich złóż 3,5 mld m sześc. gazu ziemnego, co odpowiadało ponad 20 proc. ubiegłorocznego zapotrzebowania Polski na ten surowiec. "Aktualnie zasoby ropy i gazu Orlenu na Norweskim Szelfie Kontynentalnym wynoszą ponad 346 mln baryłek ekwiwalentu ropy naftowej" - wskazano.

Koncern przypomniał, że oprócz Tommeliten Alpha, Grupa Orlen realizuje szereg innych projektów związanych z uruchomieniem kolejnych złóż. "Tylko w tym roku koncern uzyskał zgody administracyjne na rozpoczęcie przygotowań do eksploatacji złóż: Alve Nord, Orn, Fenris, Tyrving, Andvare oraz Verdande, a także obszaru Yggdrasil" - wymieniono. Orlen dodał, że ich zagospodarowanie zapewni koncernowi ok. 9 mld m sześc. gazu w całym okresie eksploatacji, a złoża będą uruchamiane w latach 2024-2027.

Zgodnie ze Strategią Orlenu do końca 2030 r. wydobycie koncernu wzrośnie do 12 mld m sześc. gazu rocznie z 7,7 mld m sześc. w ubiegłym roku. Połowa surowca będzie pochodzić ze złóż w Norwegii. Aby zapewnić dalszy dynamiczny wzrost wydobycia, w ciągu najbliższych pięciu lat Grupa Orlen planuje zainwestować na Szelfie ok. 3 mld dolarów. Przełoży się to na wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego Polski, ponieważ gaz produkowany w Norwegii jest przesyłany do Polski gazociągiem Baltic Pipe. Orlen zarezerwował w nim ponad 8 mld m sześć. przepustowości rocznie. Koncern dąży do tego, aby jak największa część gazu transportowanego tą drogą pochodziła z własnego wydobycia.