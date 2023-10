Biznes i technologie

Orlen: w rafinerii w Trzebini ruszyła instalacja do biokomponentów; koszt inwestycji ok. 127,5 mln zł

Autor: PAP

Data: 04-10-2023, 11:30

Orlen Południe, spółka z Grupy Orlen, uruchomiła w rafinerii w Trzebini instalację do wytwarzania biokomponentów z olejów posmażalniczych i tłuszczów zwierzęcych. Wartość inwestycji to ok. 127,5 mln zł - poinformował w środę koncern.