Orlen Południe, spółka z Grupy Orlen, uruchomiła w rafinerii w Trzebini instalację do wytwarzania biokomponentów z olejów posmażalniczych i tłuszczów zwierzęcych o wartości ok. 127,5 mln zł.

W środę na terenie rafinerii Trzebinia odbyła się uroczystość przekazania do eksploatacji nowej instalacji. Jak podano, będzie ona produkować 30 tys. ton estrów drugiej generacji oraz 7 tys. ton gliceryny technicznej rocznie. Proekologiczna inwestycja jest częścią strategii Grupy Orlen w obszarze biopaliw, umożliwiającą zastępowanie paliw kopalnych, paliwami wytworzonymi z surowców odpadowych.

Prezes Orlenu Daniel Obajtek podkreślił podczas uroczystości w Trzebini, że jest to kolejna inwestycja zrealizowana w ostatnich latach w rafinerii w Trzebini, należącej do spółki Orlen Południe.

"Ta rafineria zmienia swoje przeznaczenie, bo rafineria, która ma mały przerób ropy nie będzie nigdy stabilna, musi się szybko przekształcać w biorafinerię produkującą nowoczesną chemię, nowoczesne dodatki i różne substancje do chemii" - stwierdził Obajtek.

Poinformował, że dzisiaj Orlen Południe zwiększa produkcję biodiesla do 300 tys. ton.

Jak przypomniał Obajtek, Orlen Południe, do którego należy także rafineria w podkarpackich Jedliczach, od 2015 r. do 2023 r. zrealizował w 56 inwestycji. Wskazał, że jedna z ważniejszych, to uruchomienie produkcji zielonego glikolu, który jest wykorzystywany w branży spożywczej i pierwszy w Polsce hub wodorowy, który ruszył w 2020 r.

"W latach 2015-2023 zainwestowaliśmy w ten zakład 2 mld zł. W tym roku ponad 600 mln zł. W naszej strategii do 2030 r. jest to kwota 9 mld zł. Uratowaliśmy ponad 700 miejsc pracy" - podkreślił Obajtek mówiąc o zakładzie w Trzebini. "W tym roku przeprowadzamy tu i w rafinerii Jedlicze 11 inwestycji" - dodał.

Obajtek zauważył, że inwestycje w nowe technologie wzmacniają firmy gospodarkę i państwo. "Tylko tak można zapewnić stabilność miejsc pracy - nowoczesną innowacyjną gospodarką, przy dużym procesie inwestycyjnym" - wskazał.

Przypomniał, że w tym roku inwestycje Grupy Orlen to 36 mld zł. "Orlen jest siłą napędową polskiej gospodarki i taką siłę będzie" - podkreślił szef koncernu.

"Jesteśmy dużym, integralnym, silnym koncernem (…) Ten koncern ma potężny potencjał do rozwoju, w ślad za tym do rozwoju polskiej gospodarki" - dodał Obajtek.

Budowa instalacji do produkcji i destylacji UCO FAME rozpoczęła się w listopadzie 2021 roku. Generalnym wykonawcą była polska firma inżynierska AB Industry. Całkowity koszt inwestycji wyniósł ok. 127,5 mln zł.

Według przekazanych informacji, instalacja będzie produkować 30 tys. ton estrów drugiej generacji oraz 7 tys. ton gliceryny technicznej rocznie. Do produkcji wykorzystywać będzie 30 tys. ton surowca w postaci olejów posmażalniczych i tłuszczów zwierzęcych. Surowce te są odpadem pochodzącym z przetwórstwa spożywczego.

Estry drugiej generacji produkowane w Trzebini - wskazali przedstawiciele spółki - zostaną wykorzystane jako dodatek do oleju napędowego. Gliceryna techniczna, powstająca przy okazji produkcji estrów, będzie mogła być wykorzystywana w trzebińskiej rafinerii do produkcji ekologicznego glikolu propylenowego. Glikol propylenowy jest bezpiecznym dla środowiska produktem, wykorzystywanym w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym, kosmetycznym oraz w medycynie.