Orlen zawarł warunkową umowę zakupu dwóch farm wiatrowych ze spółką należącą do brytyjskiego Octopus Renewables Infrastructure Trust PLC - poinformowała w piątek spółka. Instalacje o łącznej mocy ok. 60 MW znajdują się w województwach wielkopolskim i zachodniopomorskim - dodano.

Jak poinformowano w piątkowej informacji prasowej, warunkową umowę na zakup farm zawarła spółka Orlen Wind 3, należąca do Grupy Orlen. Transakcja powinna zostać sfinalizowana jeszcze w tym roku.

"Skutecznie realizujemy strategiczne cele, które zakładają uzyskanie 9 GW mocy zainstalowanych w odnawialnych źródłach energii do 2030 roku. Analizujemy wszystkie atrakcyjne projekty pojawiąjące się na rynku. W ten sposób do naszego portfolio już niedługo będą mogły dołączyć kolejne dwie farmy wiatrowe o łącznej mocy ok. 60 MW" - przekazał, cytowany w informacji prasowej, prezes Orlenu Daniel Obajtek.

Jak podkreślił, są to "nowoczesne jednostki o dużym potencjale, które przez kolejne kilkadziesiąt lat będą produkowały tanią i czystą energię". "Skorzystają na tym Polacy, a także polska gospodarka, która dzięki naszym konsekwentnym inwestycjom w nowoczesne i czyste źródła energii stale wzmacnia swoją konkurencyjność" - wskazał Obajtek.

Realizowana przez Grupę Orlen transakcja obejmuje zakup dwóch lądowych farm wiatrowych. Pierwsza z nich - Kuślin - położona jest w Wielkopolsce, w pobliżu miejscowości Nowy Tomyśl. Farma została zbudowana w grudniu 2022 r., a jej możliwości produkcyjne przewidziane są na ok. 30 lat. Łączna moc zainstalowana farmy wynosi ok. 40 MW. Wykorzystuje ona m.in. 12 turbin Vestas o mocy 2,4 MW każda.

Druga farma - Krzęcin - zlokalizowana jest w woj. zachodniopomorskim, w pobliżu Choszczna. Powstała w lutym ub.r., a jej żywotność także szacowana jest na 30 lat. Farma składa się z ośmiu turbin Nordex o mocy 3,3 MW każda, a jej łączna moc zainstalowana przekracza 19 MW.

Orlen podkreślił, że farma wiatrowa Kuślin to kolejna inwestycja Grupy w odnawialne źródła energii w Wielkopolsce. Działa już tam farma wiatrowa Przykona o mocy ok. 33 MW oraz farma fotowoltaiczna Gryf o mocy ok. 25 MW. W drugiej połowie lipca br. koncern zawarł warunkową umowę z EDP Renewables Polska na zakup trzech farm wiatrowych położonych w Wielkopolsce, w pobliżu miejscowości: Ujazd (o mocy 30 MW), Dobrzyca (o mocy 49,9 MW) oraz Dominowo (o mocy 62,4 MW). Natomiast wchodząca w skład Grupy spółka Energa Wytwarzanie podpisała z firmą Greenvolt umowę przedwstępną dotyczącą projektów Opalenica i Sompolno o łącznej moc 59 MW. W planach Energi jest też budowa farm fotowoltaicznych PV Mitra (65 MW) i PV Żuki (2,4 MW).

Spółka przypomniała, że Grupa Orlen inwestuje także w budowę pierwszej morskiej farmy wiatrowej o mocy do 1,2 GW, która powstanie na polskich wodach Bałtyku. "Baltic Power jest najbardziej zaawansowanym projektem offshore wind w Polsce, którego realizacja znacząco wpłynie na zmianę polskiego miksu energetycznego. Wraz z zakończeniem budowy w 2026 roku, farma rozpocznie produkcję czystej energii, która pozwoli zasilić ponad 1,5 mln gospodarstw domowych w Polsce. Natomiast już teraz realizacja tej inwestycji umożliwia tworzenie nowych miejsc pracy" - podała spółka.

Równolegle spółki z Grupy Orlen na początku października uzyskały pięć kolejnych koncesji na budowę morskich farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim, na których mogą powstać aktywa o łącznej mocy ok. 5,2 GW. Koncern posiada już łącznie sześć lokalizacji morskich farm wiatrowych o potencjale 6,4 GW.

Zgodnie ze strategią, do końca 2030 roku Grupa Orlen będzie dysponować odnawialnymi źródłami energii o łącznej mocy ponad 9 GW. Wśród nich znajdą się m.in. morskie i lądowe farmy wiatrowe, fotowoltaika oraz jednostki wytwórcze na biogaz i biometan. W tym czasie koncern będzie też produkować energię z wykorzystaniem małych modułowych reaktorów jądrowych (SMR). W sumie do końca dekady na zielone inwestycje koncern przeznaczy 120 mld zł.

Orlen to multienergetyczny koncern posiadający m.in. siedem rafinerii (z czego cztery w Polsce), ok. 3,1 tys. stacji paliw oraz rozbudowany segment petrochemiczny i wydobywczy węglowodorów. Grupa prowadzi również inwestycje związane z energetyką odnawialną, jak farmy wiatrowe i fotowoltaiczne. Do 2030 r. zamierza uruchomić co najmniej jeden mały reaktor jądrowy SMR. Skarb Państwa ma 49,9 proc. udziałów w Orlenie.